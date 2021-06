Ultime Notizie » Edward Snowden » John McAfee suicida? Edward Snowden: “Assange potrebbe essere il prossimo”

L’ex collaboratore della CIA Edward Snowden ha reagito mercoledì alla morte dell’uomo d’affari anglo-americano John McAfee, fondatore della società di antivirus che porta il suo nome, che è stato trovato morto mercoledì in una prigione di Barcellona (Spagna).

“L’Europa non dovrebbe estradare [negli Stati Uniti] coloro che sono accusati di crimini non violenti in un sistema giudiziario così ingiusto e in un sistema carcerario così brutale che gli imputati nativi preferirebbero morire piuttosto che sottomettersi ad esso. Julian Assange potrebbe essere il prossimo. Fino a quando il sistema non sarà riformato, la moratoria deve rimanere”, ha difeso Snowden sul suo account Twitter.

Dal canto suo, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova, ha condiviso le preoccupazioni per la sicurezza del fondatore di

Mistero sulla morte di John McAfee?

WikiLeaks , attualmente detenuto nel Regno Unito. “Sono d’accordo con Edward al 100%. Assange è stato messo sotto pressione, torturato e ora non abbiamo idea di cosa gli stiano facendo. Poi gli anglosassoni rilasceranno un comunicato stampa”, ha scritto la diplomatica sul suo account Telegram.

Dopo la scoperta del corpo senza vita di John McAfee, il Dipartimento di Giustizia del governo della Catalogna ha riferito che l’uomo d’affari potrebbe essersi “suicidato”. Un corteo giudiziario sta già procedendo per indagare sulle cause della morte.

John McAfee è stato arrestato nell’ottobre 2020 all’aeroporto El Prat di Barcellona. Da allora è stato in carcere provvisorio fino a questo mercoledì le autorità giudiziarie spagnole hanno approvato la sua estradizione negli Stati Uniti, dove sarebbe stato processato per accuse relative a una presunta evasione fiscale negli anni 2016-2018.