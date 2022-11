Ultime Notizie » Antico Egitto » Scienza: La mummificazione nell’antico Egitto non veniva eseguita per preservare i corpi

Per molto tempo si è creduto che gli abitanti dell’antico Egitto mummificassero i corpi dei morti per preservarli, ma questa convinzione si rivela errata.

La complessa tecnica di sepoltura era in realtà un modo per guidare il defunto verso la divinità, spiega Campbell Price dell’University of Manchester Museum (UK), alla vigilia della mostra “Golden Mummies of Egypt“, organizzata dal museo stesso. Maschere funerarie e sarcofagi utilizzati nelle sepolture saranno esposti durante l’evento e offriranno ulteriori prove dello scopo della mummificazione.

Secondo Price, il malinteso sullo scopo della mummificazione è sorto in epoca vittoriana, nel XIX secolo. Secondo lo scienziato, i ricercatori vittoriani hanno erroneamente stabilito che ciò che gli egiziani facevano con i corpi era lo stesso di ciò che veniva fatto con i pesci, cioè tenerli da mangiare in futuro, poiché entrambi i processi prevedevano l’uso del sale. “L’idea di conservare il pesce è mangiarlo in futuro”, ha spiegato Price. “E hanno presunto che ciò che è stato fatto al corpo umano fosse lo stesso del trattamento [che è stato applicato] al pesce”, ha aggiunto.

Tuttavia, la sostanza salata utilizzata nella mummificazione egizia differiva dal sale utilizzato per conservare il pesce. Conosciuto come natron, è una miscela naturale di carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio e solfato di sodio, che era abbondante nei fondali vicino al Nilo ed era l’ingrediente chiave nella mummificazione.

“Sappiamo anche che il natron era usato nei rituali del tempio [e applicato] alle statue degli dei”, ha detto Price. Per lo scienziato, l’incenso è un altro elemento che può essere associato alle mummie, in quanto veniva donato anche agli dei.

“Devi guardare l’incenso e la mirra: compaiono nella storia cristiana di Gesù ed erano doni dei Magi”, ha detto, aggiungendo che anche la storia dell’antico Egitto ha scoperto che questi erano doni appropriati agli dei.

“È appropriato bruciare l’incenso in un tempio perché è la casa di un dio e rende lo spazio divino. Ma quando usi le resine dell’incenso sul corpo, divinizzi il corpo e lo rendi un essere divino. Non necessariamente è per la conservazione”, ha spiegato.

D’altra parte, gli archeologi del XIX secolo, come gli antichi egizi, credevano che il defunto avrebbe avuto bisogno del proprio corpo in un altro mondo, aggiungendo ulteriore credibilità alla teoria errata.

L’espianto di organi ha “un significato più profondo. Fondamentalmente si tratta di trasformare il corpo in una statua divina perché la persona morta è stata trasformata”, ha concluso.