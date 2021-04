Ultime Notizie » Antico Egitto » Antica mummia egiziana identificata come maschio si è rivelata una donna incinta

Sebbene a volte sia difficile da accettare, una delle parti migliori della pratica scientifica è che i risultati possono contraddire totalmente le nostre aspettative. È proprio questo quello che è successo a un team di ricercatori polacchi che, esaminando un’antica mummia egizia che si aspettavano fosse un prete maschio, si è rivelata una donna incinta.

La scoperta che il corpo apparteneva effettivamente a una donna e non al prete Hor-Djehuti, è avvenuta effettivamente nel 2016. Ma non è stato fino ad ora che i raggi X e gli esami al computer hanno rivelato che c’era un bambino di sette mesi all’interno. I risultati sono pubblicati formalmente nel Journal of Archaeological Science.

La mummia non era un prete come si pensava, era una donna incinta

La mummia arrivò a Varsavia nel 1826 con un’iscrizione sulla bara che la identificava come un prete con un nome maschile. Ma, quando hanno proceduto ad esaminarla sotto le bende, hanno notato che non aveva il pene; il suo corpo mostrava seni e capelli lunghi, due tratti caratteristici del corpo femminile. “Gli egiziani mummificano questo organo”, ha detto Marzena Ozarek-Szilke, antropologa e archeologa dell’Università di Varsavia. “In genere è ben conservato”.

I ricercatori hanno eseguito una ricostruzione tridimensionale del corpo utilizzando la tecnologia tomografica per apprendere maggiori dettagli. Per questo, non era nemmeno necessario scartarla dalle bende.

Alla fine, hanno ottenuto un modello 3D che mostrava lunghi capelli ricci che le cadevano sulle spalle, oltre al seno mummificato. Ma dopo aver confermato i loro sospetti, hanno scoperto qualcosa di ancora più magnifico: un bambino dentro il suo addome.

Un feto dentro una mummia egiziana

“Stavamo quasi per completare il progetto quando mio marito Stanislaw, un archeologo egiziano, ha guardato le immagini a raggi X e ha visto un piccolo piede nell’utero della donna deceduta”, ha aggiunto Ozarek-Szilke.

“Quando abbiamo visto il mignolo e poi la manina del feto, siamo rimasti davvero scioccati”.

I risultati suggeriscono che la donna aveva tra i 20 ei 30 anni quando è stata mummificata; allo stesso modo, la dimensione del cranio del feto suggerisce che fosse incinta tra le 26 e le 28 settimane. Tuttavia, non sono stati in grado di determinare il sesso del bambino.

Inoltre, non è noto il motivo per cui il bambino non sia stato rimosso dall’addome della donna incinta prima della mummificazione. Nonostante ciò, i ricercatori notano che questa particolare scoperta potrebbe aiutare a conoscere la gravidanza e il trattamento delle complicanze nell’antico Egitto.

La prima mummia egiziana di una donna incinta

“Ecco perché questa mummia è davvero speciale“, ha detto Wojciech Ejsmond dell’Istituto di culture mediterranee e orientali dell’Accademia delle scienze polacca. “Questo significa che la ‘nostra’ mamma è l’unica, finora riconosciuta al mondo, con un feto nel grembo materno”.

L’eccellente qualità dell’imbalsamazione suggerisce anche che il processo potrebbe essere stato fatto molto prima del I secolo aC. Per questo e per tutti i motivi descritti, questa mummia è speciale. Questo è il primo caso conosciuto al mondo di un’antica mummia di una donna incinta così ben conservata.