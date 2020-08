Morgellons Chemtrails: arrivo sincronizzato Quarantena Planetaria e Tecnologia 5G.

È un dato di fatto che milioni di tonnellate di polvere di alluminio e bario, nonché particelle natotecnologiche che appaiono come microfibre di nylon sulla pelle (vedi relazione: Morgellons – Chemtrails) sono state lanciate per decenni sulla popolazione di vari paesi nel mondo, impregnando anche suoli coltivati, alberi, fiumi, persino cime innevate (da dove proviene la tua acqua sorgiva).

Le famose chemtrails (scie chimiche) non sono una teoria del complotto o della cospirazione.

Il tema è stato oggetto di un serio dibattito politico e scientifico. E di recente, con l’aumento delle prove e il risveglio di milioni di persone, è stato ufficialmente rivelato come parte di un “progetto di geoingegneria” (per fermare sommettitamente il “riscaldamento globale“, anche questa teoria è attualmente in discussione, poiché a fronte di crescenti indagini indipendenti, da qualche anno è stata ribattezzata “Cambiamenti climatici“).

La cosa divertente è che, sebbene siamo certi che l’alluminio è accumulativo nella biologia umana e sia correlato a malattie come Alzheimer. Non sappiamo ancora come questi metalli pesanti impregnati nel nostro cibo e negli organismi per decenni potrebbero interagire con l’innegabile aumento di contaminazione elettromagnetica (sia dai nostri elettrodomestici che dalle proliferanti torri dei segnali cellulari).

E ancor di più, prima dell’arrivo sincronizzato della Quarantena Planetaria e della tecnologia 5G (la cui tecnologia a microonde è fino a 100 volte più potente del 4G, e la cui gamma di frequenza fa ruotare gli elettroni nelle particelle di ossigeno, il che ha un impatto sulla biologia umana).

È interessante notare che malattie del sangue come la trombosi (saturazione del sangue: perdita di ossigeno) sono state segnalate da medici italiani che hanno osato eseguire autopsie sui morti della

Apriamo una piccola parentesi su Bill Gates

In molti lo definiscono come “l’erede fantoccio di un clan di eugenetisti“. Non è solo proprietario-finanziatore della OMS (Organizzazione mondiale della sanità), laboratori di bioingegneria, pesticidi, modificazione genetica e sviluppo di vaccini compulsivi.

Bill Gates ha anche creato un sistema mining di criptovaluta quantum dot con chip per tatuaggi per gli esseri umani, leggendo i bioritmi umani (informazioni biometriche che dipendono da tecnologie di trasferimento dati ad alta velocità come il 5G) come presunto modo per controllare i record di dati sulla vaccinazione planetaria.

In conclusione, sporgono spontanee un paio di domande: è lecito dire che Bill Gates finanzia la geoingegneria aerea (scie chimiche) sotto la bandiera del cambiamento climatico? Stai mettendo insieme il puzzle?

Fonti: