Inter Leverkusen Streaming Gratis Diretta TV. Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf comincia ufficialmente la tanto inedita quanto spettacolare formula delle Final Eight di Europa League, resasi necessaria dopo il lungo stop a causa del Covid-19. L’Inter di Antonio Conte, dopo essersi sbarazzato per 2-0 del Getafe mercoledì scorso, affronta l’unica squadra tedesca rimasta in corsa, ovvero il Bayer Leverkusen, che negli ottavi di finale ha avuto gioco facile contro i Glasgow Rangers. I nerazzurri partono favoriti, ma le insidie sono dietro l’angolo. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Inter Leverkusen streaming e diretta tv.

Inter Leverkusen Streaming Live: le ultime notizie sulle formazioni.

Conte orientato a confermare la formazione che ha battuto il Getafe. Skriniar ed Eriksen ancora in panchina, resta il ballottaggio D’Ambrosio-Candreva con il primo favorito. Bosz perde Aranguiz per squalifica, dalla quale rientra Demirbay che prenderà quindi posto a centrocampo. Diaby e Bailey con Havertz, davanti c’è Volland.

Le nostre probabili formazioni di Inter Leverkusen:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Wendell, S Bender, Tah, L Bender; Baumgartlinger, Demirbay, Palacios; M Diaby, Volland, Havertz.

Allenatore Peter Bosz.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Inter Leverkusen Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Inter Leverkusen in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi lunedì 10 agosto 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link > https://skygo.sky.it/) per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi anche in streaming gratis online.

Inter Leverkusen, alcune cosa da sapere.

Questa sarà la terza volta in competizioni ufficiali tra Inter e Bayer Leverkusen. I nerazzurri avevano affrontato i tedeschi nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-2003: 3-2 in casa grazie alla doppietta di Di Biagio e all’autogol di Butt; vittoria 2-0 al ritorno con reti di Martins e Emre che permisero alla squadra di Cuper di qualificarsi ai quarti di finale.

L’Inter, però, ha vinto solo una delle ultime otto sfide giocate contro squadre tedesche in competizioni internazionali (1 pareggio e 6 sconfitte). Quest’anno c’è stato il Borussia Dortmund (con una vittoria in casa e ko a Dortmund), lo scorso anno furono proprio i tedeschi dell’Eintracht Francoforte ad eliminare i nerazzurri dall’Europa League. Il Bayer Leverkusen invece ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane.