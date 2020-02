SAN VALENTINO: Auguri con Frasi Foto Messaggi divertenti via SMS WhatsApp e Line

SAN VALENTINO – E’ tempo di fare gli auguri per la Festa degli innamorati, magari inviandoli con simpatici SMS e messaggi divertenti via WhatsApp o Line. Idee originali per il 14 febbraio, con frasi di auguri e SMS divertenti in internet, possono essere facilmente cercati, in modo tale che incontreremo tantissimi siti web con i migliori consigli anche per delle buone idee regalo low cost e last minute, cioè dell’ultimo minuto.

Oggi, per San Valentino, è veramente facile formulare con l’aiuto di internet i vostri messaggi di auguri, implementadoli con moltissime frasi divertenti, pronte per essere pubblicate sul muro del nostro amore in Facebook, oppure con SMS pronti per essere trasmessi con i servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, Viber e Line.

Gli auguri per San Valentino.

Quelli più originali, dolci, teneri e romantici sono sicuramenti quelli che provengono direttamente dal nostro cuore, ma a volte siamo troppo distratti per ascoltarlo e allora ci mettiamo alla ricerca di un po’ di aiuto in internet. Vogliamo dare anche noi qualche suggerimento per farvi trovare le frasi dolci per fare i tuoi auguri di San Valentino al tuo amato o alla tua amata.

– La mia vita senza di te a San Valentino è come una rosa senza spine, fragile e indifesa. Amore infinito.

– Da quando sei con me ogni giorno è un San Valentino fantastico. Ti amo!

– Il mio San Valentino è con te tutte le mattine, coccolarti fra le mie braccia e dirti quando ti amo.

Una idea originale a San Valentino

che capita una volta ogni anno ma la voglia di bacarti capita ogni momento!: è in arrivo una pioggia di baci e abbracci; è consigliabile chiudere gli ombrelli ed aprire il cuore”

Originale e pure veloce da mettere in pratica, è anche inviare una foto tramite WhatsApp o Facebook con allegato una frase originale come questa:

“Rispondi a questa domanda con il cuore: vorresti essere mia? Pensaci bene, perchè io sono già tuo! Sono il tuo San Valentino!“,

oppure questa bella frase:

“Amarti è la cosa più bella che mi potesse capitare e l’emozione più dolce che la vita mi potesse regalare. Buon San Valentino Amore Mio“,

e ancora, questa ultima frase d’amore:

“E’ troppo bella la parola amore, sia da sentire che da pronunciare, soprattutto quando si ha la fortuna di avere accanto una persona speciale come te amore mio. Buon San Valentino per sempre!“.

Speriamo di esservi stati d’aiuto nel trovare i vostri messaggi origianeli e divertenti da inviare via SMS per la festa dell’Amore di San Valentino. Vi lasciamo con un ultimo SMS divertente da inviare al cellulare del vostro partner: “Una frase, una carezza, un bacio intenso… Auguri di Buon San Valentino Amore“. Auguri ai quali ci uniamo anche noi della redazione di notiziein.it :-)