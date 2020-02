Idee reagalo di San Valentino per trovare la soluzione e l’atmosfera giusta per una serata romantica. Dalle playlist d’atmosfera allo champagne consegnato fresco direttamente a casa. Dalle serie TV più romantiche agli eBook rosa. Tutte le soluzioni per far sentire speciale il tuo partner, ma anche te stessa.

Mancano pochi giorni a San Valentino 2020 il portale celebra il giorno più romantico dell’anno con tantissime idee regalo per lui e per lei all’interno della vetrina dedicata. Facile creare l’atmosfera perfetta per una serata a lume di candela.

Far sentire speciale il partner con le parole giuste sarà semplice grazie alle frasi più dolci che si possono trovare nei tantissimi eBook romantici disponibili con Prime Reading, il beneficio Prime che include centinaia di eBook senza costi aggiuntivi.

Stuzzicare il palato e la gola, è sempre un’ottima strategia e Prime Now consegna, in finestre di due ore a scelta a Milano, Roma e Torino, gli ingredienti per una serata gourmet: dalla Nduja di Spilinga per momenti spicy al Rosé Cuvée Imperiale Franciacorta per brindare.

“Canzoni d’amore R&B” o “Jazz a lume di candela” sono solo due delle playlist di Prime Music con cui creare un’atmosfera romantica, seducente o più giocosa. Il partner ha sempre un film romantico che lo fa sciogliere: basta chiedere “Alexa, trova film romantici” con Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa per visualizzarli con Prime Video e le altre app popolari.

Infine, per completare l’opera, non può mancare il regalo perfetto, consegnato in modo rapido anche grazie alle opzioni di spedizione rapide offerte da Prime. Per selezionarlo, Amazon.it ha creato la propria vetrina dedicata a San Valentino, offrendo un’ampia selezione di proposte da diverse categorie di prodotto.

I prodotti Made in Italy includono gioielli e prelibatezze della tradizione artigianale italiana. La selezione Handmade permette di scegliere regali da personalizzare con una dedica o con il nome del destinatario. Per farlo, i clienti possono contattare direttamente l’artigiano cliccando sulla voce “Chiedi informazioni” per assicurarsi che il proprio regalo abbia il tocco personale richiesto.

Una selezione dei prodotti Handmade e Made in Italy di Amazon:

Album fotografico in legno, di Legnoegrafite.

Bottiglia luminosa, di Rogante.

Sottopiatto in plexiglass a forma di cuore, di Plexiartglass.

Stampo in policarbonato a forma di cuore, di Decora.

Pasta a forma di cuore, di Nonno Mario.

Rose stabilizzate, di Amoroses.

Scatola di fiammiferi contente mazzo di roselline e Swarovski, di Origami Lab.

Scatola di fiammiferi contente rosellina in campana di vetro con Swarovski, di Origami Lab.

Tagliere in legno con frase incisa, di Ricomincio da Tre.

San Valentino può essere anche il momento perfetto per fare un regalo innovativo creato da una start-up, come il metronomo Dodow per addormentarsi facilmente. O anche un regalo per rendere ancora più accogliente la casa, come i complementi di arredo Rivet. O ancora un pensiero divertente con cui ricordare i momenti passati insieme, come il cuscino personalizzato di Fotonews.

Alcune idee regalo presenti all’interno della vetrina:

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa disponibile su Amazon.it, 39,99 euro.

Metronomo luminoso progettato per aiutare ad addormentarsi più velocemente di Dodow, dal negozio Amazon Launchpad di Amazon.it, 49,90 euro.

Candela Profumata al profumo di Gelsomino, set da 4 candele di La Joliè Muse dal negozio Amazon Launchpad, di Amazon.it 16,99 euro.

Testiera in stile moderno, con stampa “Mr & Mrs” di Movian , 88,90 euro.

Ottomana modello Madison, apribile in stile moderno, di Rivet 79,90 euro.

Ottomana modello Madison, apribile in stile moderno, di Rivet 79,90 euro. Zaino da viaggio compatto, di AmazonBasics 53,95 euro.

Cuscino Personalizzato con la Tua Foto di Fotonews, disponibile su Amazon.it, 15,00 euro.

Lucchetto d’amore con incisione personale a forma di cuore, Liebesschloss Factory, disponibile su Amazon.it, 16,99 euro.

Gemelli ovali con iniziali in argento rodiato di FloresGioielliShop disponibile su Amazon.it, 53,99 euro.

Inoltre, per gli innamorati ritardatari e per chi teme di sbagliare regalo, i regali personalizzati all’interno di Amazon, consentono di scegliere tra cofanetti e biglietti in formato digitale o da stampare, disponibili con diverse grafiche e opzioni di spedizione.