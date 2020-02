San Valentino: boom siti internet con idea/regalo della scappatella extra-coniugale.

SAN VALENTINO – Boom di siti per incontri tra amanti, tra lui e lei che ti invitano all’idea della scappatella extraconiugale nella festa degli innamorati. A San Valentino sembra che una alternativa alle tantissime idee regalo per lui e per lei, ci sia anche questa nuova moda che viene descritta come “una tendenza che trova origine nel volere vivere il giorno di San Valentino in modo originale”.

Senza pudore questi siti internet per gli incontri di coppia ti consigliano anche di fare attenzione a dedicare un tempo anche alla vostra “dolce metà”, in modo da poter sperimentare una fuga perfetta dalla routine e provare qualcosa di nuovo con il vostro amante, senza avere problemi con il vostro fidanzato!

Un San Valentino trasgressivo e originale, dicono, dove ti invogliono dicendo che in questo modo ci si prepara anche per incontri sulla camera da letto, o di un motel per farla più rapida ancora. Eh si, perchè poi dobbiamo ritornare dalla nostra “dolce metà”. E allora ecco che per progettare bene la scappatella extraconiugale occorrerà lo spazio ideale, il look ideale, il profumo ideale, i preliminari ideali, il “dare e ricevere” nel liberare tutte le vostre fantasie.

Buon San Valentino e a voi la scelta giusta da fare in ogni occasione, in nome dell’amore!