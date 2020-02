Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, il giorno della Festa degli innamorati. E’ un’altra occasione per cercare la migliore idea regalo, per inviare frasi al proprio fidanzato o fidanzata. Anche per San Valentino la ricerca delle immagini più originali da inviare con un messaggio attraverso il proprio cellulare, resta il trend di oggi.

Tra i vari servizi e applicazioni, vi è quella di Line (oltre 300 milioni di utenti registrati al servizio) grazie al quale si può effettuare chiamate video/vocali e inviare messaggi gratuitamente, basta avere una connessione internet disponibile (un piano con la vostra compagnia telefonica oppure un nodo di accesso wi-fi gratuito).

San Valentino: Idee regalo con frasi e stupende immagini.

Più di 5000 sticker ed emoticon originali, per comunicare non solo con le parole, e tra questi quelli nuovi da utilizzare per San Valentino dotati di frasi originali pronte da usare, magari utilizzando “LINE camera” che permette di decorare la propria foto come desideriamo grazie ai 700 originalissimi “timbri LINE” e ad oltre “100 cornici”.

Per San Valentino possiamo utilizzare anche le card di Line, sempre pronte per tutte le occasioni di festa, i compleanni e gli eventi importanti. Un’altra originale idea regalo, soprattutto per le giovani coppie innamorate, è quello di regalare uno dei tantissimi giochi LINE pronti da essere usati per le nostre “sfide” dirette con il fidanzato/a.