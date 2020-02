Arriva San Valentino, la Festa degli Innamorati. Chi pensa che il romanticismo sia una prerogativa delle donne si sbaglia. Secondo gli ultimi dati analizzati da Survey Lab, laboratorio europeo di analisi di vente-privee, è esattamente il contrario. Analizzando le preferenze e le abitudini degli europei per la festa degli innamorati, è emerso che a sorpresa vincono gli uomini tra budget, regali peggiori e serate ideali, chi tra uomini e donne dimostra di essere il miglior Valentino.

Regali più acquistati: epic fail ed epic win.

Ma quali sono i regali più acquistati? Se gli uomini italiani preferiscono non rischiare acquistando dei regali suggeriti dalle partner (40%), seguiti dall’abbigliamento (31%) e dalla lingerie (29%), i francesi sembrano i più audaci e comprano soprattutto la lingerie (27%), mentre in Spagna i vestiti vanno per la maggiore, scelti dal 34% degli uomini e dal 24% delle donne.

Se l’online è per gli innamorati la piattaforma ideale per fare acquisti in largo anticipo approfittanto delle numerose vetrine e offerte, la cura nella scelta dei regali non è mai abbastanza e l’epic fail è dietro l’angolo. Una volta fatto il danno poi risulta molto difficile recuperare nei confronti del proprio partner.

San Valentino, i regali peggiori da evitare.

Ma quali sono i regali peggiori che gli europei hanno ricevuto per San Valentino? Chi pensava che gioielli di dubbio gusto e abbigliamento di taglie sbagliate fossero al primo posto dovrà ricredersi: per il 70% degli italiani il peggior regalo ricevuto il giorno di San Valentino è una rottura con la propria partner. Davanti al tempismo perfetto di un partner senza scrupoli, anche la visita a sorpresa della suocera (34,5%), elettrodomestici (11%) e creme anti rughe (11%), sembrano regali meno dannosi. Dello stesso parere anche francesi e spagnoli: in Francia e Spagna una rottura con il partner è stato il regalo peggiore subito rispettivamente dal 50% e dal 38% delle donne e dal 48% e dal 49% degli uomini.

San Valentino una scusa per chiamare un ex? Perché no: in Italia il 18% degli uomini e il 9% delle donne ha affermato di aver ricevuto notizie dell’ex proprio il giorno di San Valentino.

Il budget degli uomini per San Valentino? Il doppio di quello delle donne.

Chi l’ha detto che gli uomini spendono poco per le loro partner? In occasione della festa degli innamorati, succede esattamente il contrario e l’Italia è il Paese in cui il dato è più accentuato.

Secondo i risultati della ricerca di vente-privee, il 22% degli uomini italiani spende infatti tra 50 e 100 euro contro il 12,7% delle donne italiane.

Il divario trasi amplifica ulteriormente su cifre più alte: in Italia e Francia gli uomini chesono il triplo delle donne, mentre in Spagna sono addirittura il quadruplo.

Le donne infatti sembrano essere meno legate alle feste comandate e, complice l’online, fanno acquisti per sé e per il partner durante tutto l’anno. Le europee meno generose il 14 febbraio? Sono le spagnole: oltre il 40% delle donne spagnole infatti ha affermato di non fare alcun regalo al proprio partner in occasione della festa degli innamorati, mentre in Francia sono il 12%. E le italiane? Nel nostro Paese le donne che dimostrano di non essere affatto attaccate alla festa sono il 20%.

Il trend trova riscontro anche su vente-privee: se infatti in generale oltre il 60% dei soci del sito è donna, in vista della festa di San Valentino si registra una controtendenza e a comprare di più sono gli uomini.

La serata di San Valentino: gli uomini preferiscono stare a casa con la partner, le donne sognano una cena al ristorante.

San Valentino, regali per i partner

Se per quanto riguarda i regali per i partner, la volontà è quella di stupire con pensieri speciali e costosi, la ricetta per una serata di San Valentino perfetta passa attraverso la spontaneità. Tra le preferenze degli uomini europei per questa Festa dell’Amore, gli italiani si dimostrano i più innamorati: per loro una perfetta serata di San Valentino è tra le lenzuola con la propria partner (46%).

Più romantici e tradizionali gli uomini francesi e spagnoli: per loro la serata ideale è una cena romantica in un ristorante chic (46%). E per le donne? All’unanimità, in Italia, Francia e Spagna vince la serata al ristorante (33%, 47% e 50%).