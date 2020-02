Alle ore 20:45 di oggi 3 febbraio 2020 scenderanno in campo Sampdoria Napoli con diretta streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida come posticipo che chiude la 22a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Luigi Ferrari di Marassi a Genova, arbitra La Penna.

Sampdoria Napoli Streaming, classifica e ultimi risultati.

La Sampdoria occupa la 16esima posizione in classifica con 20 punti e arriva dal pareggio interno contro il Sassuolo (0-0). Nelle ultime cinque partite ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Dopo la partita di oggi contro il Napoli giochera’ in casa del Torino sabato 8 febbraio.

Dove vedere Sampdoria Napoli Stremaing e Diretta TV senza Rojadirecta.

La formazione di Gattuso è 11esima in classifica con 27 punti e arriva da due successi consecutivi: Napoli-Lazio 1-0 in Coppa Italia e Napoli-Juventus 2-1 nell’ultima partita giocata in Serie A.

Sampdoria Napoli in diretta tv sulle frequenze digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), anche in alta definizione, con collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Sampdoria Napoli in diretta streaming su smartphone, tablet e computer, grazie a Sky Go (gratis per gli abbonati) oppure su Now TV (a pagamento anche per singolo evento), oltre alla diretta web gratis che possiamo trovare visitando i siti internet di alcuni dei principali media a livello mondiale.