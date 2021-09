Dove vedere Sampdoria Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi giovedì 23 settembre 2021 alle ore 18:30 italiane per la 5a giornata di Serie A 2021-22. Il Napoli capolista a punteggio pieno di Luciano Spalletti fa visita alla Sampdoria di Roberto D’Aversa in questo posticipo che promette spettacolo. I liguri invece si trovano all’11esimo posto in classifica a quota 5 punti, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sampdoria Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Francesco Caputo, nuovo giocatore arrivato in prestito, ha segnato una doppietta per la Sampdoria nell’ultima partita. Incredibilmente, i dieci gol segnati dal Napoli in Serie A sono arrivati da ben nove giocatori diversi, ma Lorenzo Insigne ha sei gol negli scontri diretti contro la Sampdoria, ed ha un record eccezionale quando ha giocato contro i Blucerchiati (16 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).

⚽ Dove vedere Sampdoria Napoli Diretta TV

Sampdoria Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

⚽ Sampdoria Napoli Streaming Gratis

Sampdoria Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sampdoria Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Adrien Silva verso il forfait dopo il colpo subito a Empoli, torna titolare Ekdal. In dubbio anche Thorsby, davanti si va verso la conferma del tandem Quagliarella-Caputo.

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria Napoli

Per la sfida di Marassi Spalletti dovrebbe recuperare Ghoulam e Mertens, entrambi riaggregati a pieno regime al gruppo così come Meret, che partirà ancora dalla panchina. Rispetto a Udine, Manolas torna al centro della difesa e Zielinski riprende il suo posto a centrocampo, per il resto stessa formazione che ha travolto i bianconeri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Ravaglia, Falcone, Murru, Ferrari, Dragusin, Trimboli, Chabot, Askildsen, Ekdal, Depaoli, Torregrossa, Ciervo. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panhina: Meret, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Ounas, Politano, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Lobotka e Mertens. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma 2. Assistenti: Galletto e Rossi. Quarto Uomo: Volpi. Var: Di Paolo. Avar: De Meo.

Alternative per vedere Sampdoria Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Sampdoria Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.