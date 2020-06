Roma Sampdoria Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Roma Sampdoria ⚽ oggi mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 21:45, in contemporanea ad Atalanta-Lazio, partita valida per la 27a giornata di Serie A. I giallorossi, che da ultimo avevano superato il Cagliari 3-4 salendo così a 45 punti in classifica, ospitano la Sampdoria, più che mai in lotta per la salvezza con i suoi 26 punti in classifica dopo l’onorevole sconfitta di domenica sera per mano dell’Inter nel recupero giocato nel deserto di San Siro. Arbitra Calvarese.

Dove vedere Roma Sampdoria Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Roma Sampdoria ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Roma Sampdoria in diretta streaming su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Roma Sampdoria: probabili formazioni.



Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. non viene trasmessa in chiaro.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lorenzo Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pau Lopez, Zaniolo.

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto, Murru; Bonazzoli; Gabbiadini. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Quagliarella.

Claudio Ranieri ha collezionato 73 partite di Serie A sulla panchina della Roma: quella giallorossa è la squadra con cui l’attuale tecnico della Sampdoria ha registrato la sua miglior media punti nella competizione (1.93 a partita – 41V, 18N, 14P). Henrikh Mkhitaryan ha sia segnato che servito assist nelle ultime due partite di Serie A; solo tre giocatori ci sono riusciti per tre presenze di fila dalla stagione 2004/05: Cristiano Ronaldo (2018/19), Edin Dzeko e Dries Mertens (entrambi nel 2016/17).

Dopo aver segnato in tre partite consecutive contro la Sampdoria tra il 2016 e il 2018, l’attaccante della Roma Edin Dzeko non ha trovato il gol contro i blucerchiati in campionato nelle ultime quattro sfide. Fabio Quagliarella è l’unico giocatore attualmente in rosa alla Sampdoria ad aver realizzato più di una sola rete in Serie A contro la Roma (quattro per lui).