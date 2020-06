Inter Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Inter Sassuolo ⚽ oggi mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 19:30, partita valida per la 27a giornata di Serie A. I nerazzurri tornano in campo dopo la non brillante vittoria nel recupero giocato a San Siro domenica sera ai danni della Sampdoria, e cercano i 3 punti per non perdere contatto con la testa della classifica. I neroverdi, dal canto loro, poche ore prima hanno incassato una sonora scoppola in casa dell’Atalanta, e vogliono un pronto riscatto anche per tenere a distanza di sicurezza la zona più calda della classifica. Arbitro Massa.

Dove vedere Inter Sassuolo Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Inter Sassuolo ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Inter Sassuolo in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Sassuolo non viene trasmessa in chiaro.

Inter Sassuolo: probabili formazioni.



INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Marlon. Indisponibili: Romagna, Toljan.

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha vinto tutte e tre le sfide da allenatore contro il Sassuolo in Serie A, con un punteggio complessivo di 11-4. La sua squadra ha sempre segnato almeno tre reti in questi incontri. Tra i giocatori attualmente nella rosa dell’Inter, Antonio Candreva è quello che ha realizzato più gol al Sassuolo in Serie A: tre reti contro i neroverdi, la più recente tuttavia nel dicembre 2016 (1284 giorni di distanza da questo match).

Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic ha fatto il suo esordio in Serie A nel febbraio 2015, proprio contro il Sassuolo. L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A giocate contro una squadra nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, l’ultimo proprio contro l’Inter nella gara d’andata. L’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha disputato la sua prima gara in Serie A nell’agosto 2018 proprio contro l’Inter; per lui un gol contro i nerazzurri, nel match d’andata.