Atalanta Lazio Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Atalanta Lazio ⚽ oggi mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 21:45, in contemporanea a Roma-Sampdoria, partita valida per la 27a giornata di Serie A. I nerazzurri guidati da Gasperini hanno polverizzato il Sassuolo nel recupero giocato domenica e vinto per 4-1, salendo così a 51 punti in graduatoria. C’è grande curiosità, inoltre, per vedere il ritorno in campo della Lazio di Simone Inzaghi, da molti data come favorita nello sprint finale per la conquista dello scudetto. Arbitra Orsato.

Dove vedere Atalanta Lazio Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Atalanta Lazio ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Atalanta Lazio in diretta streaming su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Atalanta Lazio: probabili formazioni.



Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Pasalic. Indisponibili: Czyborra.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic, Lucas Leiva.

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha fornito 12 assist in questo campionato, a meno due dal suo record personale del 2017/18. Tuttavia solo uno di questi passaggi vincenti è arrivato nelle 10 gare più recenti. Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez ha segnato quattro gol e fornito quattro assist contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel campionato italiano, nel novembre 2012 con la maglia del Catania. Tutti i quattro gol di Ciro Immobile contro l’Atalanta in Serie A sono arrivati con la maglia della Lazio, inclusa una doppietta nella gara di andata.