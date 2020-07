Roma Parma Streaming Gratis e Diretta TV – 31a giornata di Serie A: si gioca alle 21:45 di oggi 8 luglio 2020 all’Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse. La Roma (quota 48 in classifica) vuole cancellare le tre sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli ma per farlo deve battere il Parma (quota 39 in graduatoria), reduce a sua volta da tre ko contro Inter, Verona e Fiorentina. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Parma streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma Parma Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Roma Parma ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La partita non viene trasmessa

Roma Parma in diretta streaming su DAZN, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Roma Parma: probabili formazioni.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Ibanez, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Cetin, Juan Jesus, Smalling.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.

Il primo gol del centrocampista della Roma Diego Perotti in Serie A è arrivato proprio contro il Parma nell’ottobre 2014 con la maglia del Genoa. L’attaccante del Parma Gervinho ha disputato 71 partite e realizzato 17 gol in campionato con la maglia della Roma. La Roma è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Parma Juraj Kucka: tre reti in nove sfide contro l’avversaria di giornata.