Roma Udinese Streaming Gratis e Diretta TV – Roma e Udinese chiudono il programma della 29a giornata di Serie A con la sfida delle ore 21:45 di oggi giovedì 2 luglio 2020. I giallorossi vengono dalla sconfitta di San Siro subita per mano del Milan, per colpa della quale hanno perso 3 punti rispetto al quarto posto occupato dall’Atalanta. Nessun punto conquistato anche da parte dei friulani, che hanno subito un 2-3 finale da parte proprio dei bergamaschi nella sfida di domenica scorsa, rimanendo così inchiodati a quota 28 in graduatoria. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Udinese streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma Udinese Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Roma Udinese ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La partita non viene trasmessa

Roma Udinese in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Roma Udinese: probabili formazioni.



Rientra Pau Lopez, ma Fonseca potrebbe ancora preferirgli Mirante. Veretout e Pellegrini squalificati, chance per Villar e Pastore. Sulle corsie Bruno Peres e Kolarov dovrebbero dare il cambio a Zappacosta e Spinazzola. in casa Udinese abbiamo De Paul che rientra dalla squalifica. Davanti Okaka accanto a Lasagna.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Pellegrini, Veretout. Indisponibili: Pau Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mandragora, Prodl.

L’Udinese è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista della Roma Diego Perotti: 4 reti in 8 partite. L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha disputato 34 gare e segnato 2 gol in Serie A con la maglia della Roma. Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2016 proprio contro la Roma: ai giallorossi ha segnato un solo gol in sette sfide di campionato.