Ultime Notizie » Come vedere Roma Udinese Streaming » ROMA UDINESE Streaming Gratis TV, dove vederla

Roma Udinese Streaming Gratis TV. Tutto pronto per vedere Roma Udinese oggi domenica 14 febbraio 2021 alle ore 12:30 e che si giocherà allo Stadio Olimpico per il 22° turno di campionato (3a giornata di ritorno). Dopo la sconfitta sul campo della Juventus e l’aggancio della Lazio al quarto posto, la rincorsa della Roma a un posto in zona Champions passa dall’Olimpico e dalla sfida contro l’Udinese. L’arbitro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Udinese streaming e tv.

Giocatori da tenere d’occhio: Borja Mayoral ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite della Roma nella massima serie, con quattro di questi gol che sono arrivati nel primo tempo. Nel frattempo, Gerard Deulofeu ha segnato entrambi i suoi gol ufficiali con l’Udinese nel secondo tempo, nell’ultima vittoria di Serie A. Statistica in evidenza: aspettatevi un vincitore, poiché solo uno degli ultimi 16 scontri diretti ufficiali qui disputati è terminato con un pareggio (dal punto di vista della Roma: 12 vittorie, 3 sconfitte).

Roma Udinese Diretta: Canale TV e dove vederla

Roma Udinese in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Roma Udinese Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Roma Udinese in diretta streaming per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Roma Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni



non viene trasmessa in chiaro.

Pedro ed El Shaarawy saranno a disposizione di Fonseca, ma sulla trequarti dovrebbero agire Mkhitaryan e Pellegrini. Mayoral resta il favorito per il ruolo di attaccante, ma le quotazioni di Dzeko sono in salita. Cristante più di Kumbulla per prendere il posto di Smalling (noie muscolari) in difesa. L’infortunio di Pereyra è meno serio di quanto temuto, ma comunque non sarà a disposizione di Gotti. Al fianco di De Paul dovrebbero agire Walace e Arslan, mentre in avanti largo alla coppia Deulofeu-Llorente. Becao e Bonifazi si giocano un posto in difesa.

⚽ Queste le probabili formazioni di Roma Udinese

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Cristante; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Smalling, Zaniolo.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente. All. Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Pereyra, Prodl, Pussetto.

Stefano Okaka dell’Udinese ha esordito in Serie A con la maglia della Roma nel dicembre 2005. Solo contro l’Inter (10) l’attaccante ha giocato più partite di massimo campionato senza mai trovare la rete che contro i giallorossi (nove). Stephan El Shaarawy ha realizzato cinque gol contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Chievo ha fatto meglio (sette). La prima rete dell’esterno della Roma in Serie A è arrivata proprio contro i friulani nel settembre 2011, con la maglia del Milan. Edin Dzeko non trova nè gol nè assist da quattro presenze di Serie A: l’attaccante della Roma non registra una striscia più lunga in campionato senza alcuna partecipazione al gol da aprile 2019 (una serie di cinque).