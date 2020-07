Dove vedere le partite di calcio in tv Atalanta-Napoli, Roma-Udinese, Manchester City-Liverpool e tutte le altre di oggi giovedì 2 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

19:00 Sheffield United-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Atalanta-Napoli (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Doveri. Va in scena ai piedi delle Alpi Orobie la partita più importante della 29a giornata di Serie A: è un peccato che i tifosi non possano assistere dal vivo al big match tra Atalanta Napoli. I nerazzurri, inarrestabili, vengono dalla vittoria sul campo dell’Udinese, e grazie alla contemporanea sconfitta della Roma hanno blindato il quarto posto portando a +9 il vantaggio sui capitolini. In grande forma anche il Napoli, che ha superato la SPAL e consolidato il sesto posto in classifica.

Diretta Atalanta Napoli ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Real Sociedad-Espanyol (Liga) – Dazn.

19:30 Eibar-Osasuna (Liga) – Dazn.

20:30 Werder Brema-Heidenheim (Playout Andata Bundesliga) – Sky Sport Arena.

21:15 Diretta Manchester City-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

I freschi campioni d’Inghilterra del Liverpool, reduci dai festeggiamenti del primo titolo in Premier League da 30 anni, celebrano la loro cavalcata trionfale sfidando i propri rivali più grandi di queste ultime stagioni, ovvero il Manchester City di Pep Guardiola.

Diretta Manchester City Liverpool con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Roma-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Guida. I giallorossi vengono dalla sconfitta di San Siro subita per mano del Milan, per colpa della quale hanno perso 3 punti rispetto al quarto posto occupato dall’Atalanta; nessun punto conquistato anche da parte dei

friulani, che hanno subito un 2-3 finale da parte proprio dei bergamaschi nella sfida di domenica scorsa, rimanendo così inchiodati a quota 28 in graduatoria.

Diretta Roma Udinese ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Real Madrid-Getafe (Liga) – Dazn e Dazn1.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamoi le partite di Serie B: Pisa-Cittadella, Cosenza-Ascoli, Cremonese-Pescara, Crotone-Benevento, Entella-Chievo, Frosinone-Spezia, Perugia-Pordenone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Livorno, Venezia-Empoli. La Serie A invece tornerà in campo sabato 4 luglio con gli anticipi della 30a giornata: il derby della Mole Juventus-Torino alle 17:15, Sassuolo-Lecce alle 19:30 e Lazio-Milan alle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.