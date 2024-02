Ultime Notizie » cagliari » Roma-Cagliari Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Roma-Cagliari Streaming Gratis. La 23esima giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Roma e Cagliari. La Roma di Daniele De Rossi cerca la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi alla quarta posizione occupata dall’Atalanta. Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, si trova nella parte bassa della classifica dopo le sconfitte contro Frosinone e Torino.

Quando si gioca Roma-Cagliari Serie A

Roma-Cagliari è in programma oggi lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Cagliari streaming gratis e diretta video live tv.

Roma-Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Roma si prepara per il prossimo match con Angelino che potrebbe esordire come terzino sinistro al posto di Kristensen. De Rossi, tranne il rientrante Paredes, dovrebbe confermare la stessa formazione della partita precedente. Il Cagliari ha ancora dubbi sul modulo, ma potrebbe giocare con tre difensori e Jankto e Viola pronti ad agire tra le linee. Petagna sarà il riferimento in avanti, mentre Lapadula sarà pronto a entrare a partita in corso.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Celik, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi, Joao Costa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Jankto, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna.

Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Mina, Obert, Di Pardo, Deiola, Gaetano, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Valeriani-Pagliardini. Quarto Uomo: Rapuano. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Roma-Cagliari Live in TV, che canale?



Roma-Cagliari diretta tv grazie ai canali digitali di DAZN (scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox, nonchè il TIMVISION Box), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (numero 251).

Dusan Vlahovic non è mai riuscito a segnare al Giuseppe Meazza in sette partite disputate contro Inter e Milan, diventando così lo stadio in cui ha giocato più incontri senza mai andare a segno dalla sua entrata nella massima serie italiana nel 2018/2019.

Dove vedere Roma-Cagliari Streaming Gratis in Italiano



Roma-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go oppure a pagamento per tutti con NOW. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Su TuttoSport ed il Corriere dello Sport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamenti dell’ultimo minuto.