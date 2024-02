Ultime Notizie » Beyoncé » Jay-Z e Killer Mike “protagonisti” ai Grammy Awards

LOS ANGELES – Durante la sua premiazione, Jay-Z ha criticato pubblicamente la giuria dei Grammy per non aver premiato Beyoncè come “Album dell’anno” nonostante i suoi numerosi riconoscimenti: 88 nomination e 33 premi. Ha sottolineato che Beyoncè ha ricevuto più Grammy di chiunque altro eppure questo prestigioso premio le è sfuggito: “Non voglio mettere in imbarazzo questagiovane signora ha detto il rapper di Brooklyn ma (Beyoncè, ndr) ha più Grammy di chiunque e non ha mai vinto l’Album dell’anno. Perfino per i vostri parametri non funziona“.

Nel frattempo, il rapper americano e attivista sociale Killer Mike è stato arrestato domenica durante la cerimonia annuale dei Grammy Awards, tenutasi alla “Crypto.

com Arena” di, dopo aver. Mike è statoe portato via dagli agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles, i quali hanno commentato che l’era dovuto a unall’interno dell’area cerimoniale, avvenuto intorno alle 16:00.

Durante la 66esima edizione dei Grammy, Mike ha vinto due premi per la migliore performance e la migliore canzone per la canzone rap “Scientists & Engineers”. Ha poi vinto il miglior album rap per “Michael”. L’ultimo Grammy di Mike è stato nel 2003. A quel tempo gli è stato assegnato il premio per la migliore performance rap di un duo o gruppo per il singolo “The Whole World”.