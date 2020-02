Alle ore 20:45 di oggi 7 febbraio 2020 scenderanno in campo Roma Bologna con diretta streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida come primo anticipo della 23a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, arbitra Guida.

Roma Bologna Streaming, classifica e ultimi risultati.

La sfida dell’Olimpico Roma Bologna apre il programma della 23a giornata di Serie A (quarta del girone di ritorno). I giallorossi (quinti in classifica con 39 punti in compagnia dell’Atalanta) cercano l’immediato riscatto dopo il pesante rovescio di Reggio Emilia della scorsa settimana al cospetto del Sassuolo, 4-2 il finale.

I felsinei, dal canto loro, dopo la sofferta vittoria interna sul Brescia per 2-1, che li hanno bloccati a quota 30 in 11esima posizione (con Il Napoli), cercano continuità di risultati per avanzare definitivamente la propria candidatura alla corsa per la qualificazione all’Europa League del prossimo anno.

Dove vedere Roma Bologna Stremaing e Diretta TV senza Rojadirecta.

Roma Bologna in diretta tv sulle frequenze digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), anche in alta definizione, con collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Roma Bologna in diretta streaming su smartphone, tablet e computer, grazie a Sky Go (gratis per gli abbonati) oppure su Now TV (a pagamento anche per singolo evento), oltre alla diretta web gratis che possiamo trovare visitando i siti internet di alcuni dei principali media a livello mondiale.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara. Squalificati: Pellegrini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander. Squalificati: Poli.