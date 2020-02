Anticipo Serie A: Roma-Bologna 2-3, la serata di Barrow.

DIRETTA CALCIO – Il Bologna ha vinto all’Olimpico 3-2 nell’anticipo della 23a giornata di Serie A, andata in onda in diretta streaming sui canali digitali. Profondo giallorosso: terza sconfitta in quattro partite. Terza vittoria consecutiva per la formazione di Mihajlović.

Al 16′ vantaggio ospite con Orsolini su assist di uno strepitoso Musa Barrow, il quale poi, realizzado una doppietta al 26′ e al 51′, regalerà la vittoria del Bologna che sale così a quota 33 punti, al sesto posto dall’undicesimo. Per la cronaca un autogol di Denswil al 22′ pareggia il risultato e al 72′ accorcia Mkhitaryan. All’80’ Roma in 10 per l’espulsione diretta di Cristante, autore di un brutto fallo.

Il Bologna ha conquistato 33 punti nelle prime 23 giornate di questo campionato: record per i rossoblù dalla stagione 2001/02 (38 punti in quel caso). Nessuna squadra ha perso più partite della Roma in Serie A nell’anno solare 2020 (quattro, alla pari di Brescia e Spal).

Il tabellino di Roma-Bologna 2-3.

Marcatori gol: 16′ Orsolini (B), 22′ autogol Denswil (B), 26′ e 52′ Barrow (B), 72′ Mkhitaryan (R).

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61′ B. Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79′ Kalinic); Ünder (57′ C Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Svanberg (73′ Dominguez); Orsolini (83′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (86′ Juwara); Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Ammoniti: Svanberg (B), Schouten (B), Santon (R), Bani (B), B Peres (R), Skorupski (B). Espulsi: all’80’ Cristante (R).