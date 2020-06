Bologna Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – Le due formazioni che si affrontano alle ore 21:45 di oggi lunedì 22 giugno 2020, per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A.

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale (cinque le reti incassate nel periodo). La Juventus non pareggia in Serie A da dicembre 2019 (2-2 contro il Sassuolo); da allora per i bianconeri nove successi e tre sconfitte. Nessuna squadra ha incassato meno della Juventus (otto) nelle prime frazioni di gara di questo campionato. Andiamo a scoprire dove vedere Bologna Juventus ⚽ streaming e diretta tv.

Bologna Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Mihajlovic deve sopperire ai tre squalificati ma recupera Dijks che prenderà posto in difesa. Medel in pole su Dominguez, così come Barrow su Sansone. De Sciglio sostituirà l’infortunato Alex Sandro mentre Ramsey approfitterà dello scarso momento di forma di Pjanic. Higuain spera nella panchina, in attacco comunque confermati Paulo Dybala e CR7 Cristiano Ronaldo.

Queste le probabili formazioni di Bologna Juventus ⚽:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Bani, Schouten, Santander. Indisponibili: Skov Olsen, Santander.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere diretta Bologna Juventus Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain.

La partita di calcio Bologna Juventus ⚽ in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Bologna Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui) che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.