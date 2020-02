Sofia Richie si prepara a diventare attrice.

Sofia Richie ha un obiettivo ben preciso questo 2020, ossia quello di prepararsi bene per diventare un’attrice, lasciandosi alle spalle i suoi ruoli secondari, come il reality “Keeping Up With The Kardashians”.

La bellissima 21enne ha detto a Entertainment Tonight:

“Penso che per un po’ non ho osato provare nulla per paura di fallire. Ma il 2020 sarà l’anno in cui lascerò indietro quelle paure. Inizierò ad essere coinvolta in diversi progetti correlati con l’interpretazione. Stanno accadendo molte cose interessanti. Sono molto emozionata”.

“Ho sempre avuto la sensazione di vivere all’ombra di tutti, ma sono molto diversa da mio padre o mia sorella. Ho l’impressione di aver finalmente trovato la mia strada, ed è una sensazione meravigliosa”, ha detto la figlia del famoso musicista Lionel Richie e sorella della designer Nicole Richie.

Con questo, Sofia smetterà di apparire nel reality delle Kardashians, perché come coppia di Scott Disick, era stata integrata per poter dare continuità a quel programma, i cui temi sono ormai già stati esauriti.