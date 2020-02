Verona Juventus streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi sabato 8 febbraio 2020, per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Juventus streaming e diretta tv.

Verona Juventus Streaming, classifica e ultimi risultati.

I gialloblù (decimi in classifica con 31 punti) sono protagonisti fin qui di un campionato ben al di sopra delle aspettative, e con una vittoria oggi potrebbero conquistare una clamorosa sesta posizione di classifica. I bianconeri (primi in classifica con 54 punti, 3 in più dell’Inter e 4 in più della Lazio) arrivano dal 3-0 interno con la Fiorentina e cercano i 3 punti per mantenere salda la prima posizione in graduatoria davanti alle più immediate inseguitrici, che sono Inter e Lazio.

Verona Juventus Live Streaming: ultime notizie formazioni.

Formazione tipo per Juric con un unico dubbio in difesa tra Gunter e Dawidowicz. Ancora “falso nove” davanti. Rispetto alla partita con la Lazio il tecnico gialloblù può contare sul recupero di Amrabat, assente a Roma per squalifica. Centrocampo obbligato, Douglas Costa si candida nel 4-3-3. In attacco spazio a Dybala al fianco di Ronaldo. Oltre ai lungodegenti Chiellini, Demiral, Khedira e Danilo, out anche Bernardeschi alle prese con un affaticamento muscolare.

Queste le probabili formazioni di Verona Juventus:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore Juric. Indisponibili: Salcedo. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo. Squalificati: nessuno.

Dove vedere diretta Verona Juventus Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

La partita di calcio Verona Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Verona Juventus streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Collegamentia partire dalle ore 20:00. Videoper gli abbonati con DAZN . La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alledi, sabato 8 febbraio 2020.non viene trasmessa

Le alternative per vedere il match Verona Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui) che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione. Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Verona Juventus.