Fiorentina Atalanta Live Streaming Gratis Link – Alle ore 15:00 di oggi sabato 8 febbraio 2020 scenderanno in campo Fiorentina Atalanta con diretta streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida come anticipo della 23a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze, arbitra Mariani.

Fiorentina Atalanta Streaming, classifica e ultimi risultati.

Fiorentina Atalanta aprono alle 15 il programma del sabato della 23a giornata di Serie A. I viola (14esimo posto in classifica con 25 punti) tornano in campo dopo le polemiche seguite alla sconfitta rimediata in casa della Juventus nello scorso turno di campionato, 3-0 il finale per i bianconeri. Oggi cercano la vittoria per avvicinarsi di nuovo alla prima metà della classifica.

In cerca di riscatto anche gli orobici (quarti in classifica – zona Champions – con 39 punti) dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa quando si sono visti bloccati sul 2-2 casalingo da un coraggioso Genoa.

Dove vedere Fiorentina Atalanta Streaming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Fiorentina Atalanta in diretta tv sulle frequenze digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), anche in alta definizione, con collegamenti pre-partita dalle ore 14:30 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Fiorentina Atalanta in diretta streaming su smartphone, tablet e computer, grazie a Sky Go (gratis per gli abbonati) oppure su Now TV (a pagamento anche per singolo evento), oltre alla diretta web gratis che possiamo trovare visitando i siti internet di alcuni dei principali media a livello mondiale.

Probabili formazioni Fiorentina Atalanta.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery, Kouamé, Duncan, Caceres. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: De Roon.