Ultime Notizie » Come vedere Verona Juventus Streaming » Verona Juventus Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Stasera alle ore 18:00

Verona-Juventus Streaming Gratis. La Juventus, reduce da due sconfitte consecutive, cerca la vittoria contro il Verona in trasferta per invertire la marcia. Il Verona, nonostante un momento difficile, si trova vicino alla zona salvezza. Intanto, la Juventus ha perso terreno in classifica dopo le sconfitte contro Inter e Udinese, che portano i nerazzurri a +10 punti con una partita in meno giocata. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Verona-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Da quando Massimiliano Allegri è tornato alla guida della Juventus, la squadra ha vinto il 62% delle partite di campionato in cui ha giocato Danilo e solo il 46% quando il difensore non è stato in campo.

Quando e dove si gioca Verona-Juventus

Verona-Juventus, terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A 2023/24, si giocherà nel tardo pomeriggio di oggi sabato 17 febbraio 2024 allo stadio Bentegodi di Verona, con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane.

Verona Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Verona-Juventus diretta tv sui canali digitali di DAZN: basta scaricare l’app su un televisore compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Per chi è cliente DAZN e Sky, sarà sufficiente attivare ZONA DAZN, al canale numero 214 del satellite. La coppia di telecronisti a cui DAZN ha affidato il compito di raccontare Verona-Juventus sarà formata da Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni. Collegamenti pre-partita dalle ore 17:30 con le ultimissime notizie dagli spogliatoi.

Federico Chiesa non è mai riuscito a segnare contro il Verona in Serie A, così come non è riuscito a farlo contro Roma e Juventus in più occasioni.

Dove vedere Verona Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Verona-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Da browser basterà collegarsi e accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell’account, per poi selezionare l’evento dall’elenco a disposizione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus ha vinto la maggior parte delle partite contro le squadre piazzate agli ultimi posti della classifica di Serie A, ad eccezione del pareggio contro l’Empoli.

Verona-Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Verona-Juventus Formazioni: ultime notizie FantaCalcio

Dopo aver perso punti nelle ultime partite incluso il Derby d’Italia, la Juventus deve tornare alla vittoria per non allontanarsi dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. Il Verona, che ha avuto problemi economici, ha perso alcuni giocatori ma ha ottenuto risultati contrastanti. Nella partita d’andata la Juventus ha vinto con un gol di Cambiaso.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Suslov torna titolare dopo essere stato squalificato, con Folorunsho e Duda in centrocampo e Swiderski confermato in attacco. Rugani sostituisce Bremer in difesa, affiancato da Gatti e Danilo. Kostic potrebbe tornare a giocare, mentre Vlahovic rientra in attacco affiancato da Yildiz.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Magnani, Tchatchoua, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cruz.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: Bremer, Fagioli, Pogba. Indisponibili: Perin, Kean.