Dove vedere le partite di calcio in tv Verona-Juventus, Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria, e tutte le altre di oggi con orario d'inizio e canale tv.

11:00 Roma-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Inter-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Levante-Leganes (Liga) – DAZN

13:30 Everton-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:30 Atalanta-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Fiorentina-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Mariani. Fiorentina Atalanta aprono alle 15 il programma del sabato della 23a giornata di Serie A. I viola tornano in campo dopo le polemiche seguite alla sconfitta rimediata in casa della Juventus nello scorso turno di campionato, 3-0 il finale per i bianconeri, e cercano la vittoria per avvicinarsi di nuovo alla prima metà della classifica. In cerca di riscatto anche gli orobici dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa quando si sono visti bloccati sul 2-2 casalingo da un coraggioso Genoa.

Diretta Fiorentina Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Crotone-Cremonese (Serie B) – DAZN

15:00 Cittadella-Empoli (Serie B) – DAZN

15:00 Venezia-Frosinone (Serie B) – DAZN

15:00 Pordenone-Livorno (Serie B) – DAZN

15:30 Schalke 04-Paderborn (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Getafe-Valencia (Liga) – DAZN

16:30 Chievo-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

17:30 Marsiglia-Tolosa (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Torino-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Valeri. Torino Sampdoria si sfidano alle ore 18 del sabato in un match fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le compagini. I granata vengono dalla disfatta di Lecce, e vedono questa sera l’esordio sulla panchina del nuovo tecnico Salvatore Longo. Periodo complicato anche per i blucerchiati, reduci dalla scoppola interna subita per mano del Napoli nel posticipo di lunedì scorso e fermi a quota 20 in classifica, a +4 dalla terzultima posizione occupata dal Genoa.

Diretta Torino Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Perugia-Spezia (Serie B) – DAZN

18:30 Brighton-Watford (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Bayer L-Borussia D (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Valladolid-Villarreal (Liga) – DAZN

18:30 Sampdoria-Pescara (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

20:00 Rennes-Brest

20:45 Diretta Verona-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1.

(Ligue 1) – DAZN.

Arbitro Massa. Verona Juventus chiude il programma del sabato della 23a giornata di Serie A con la sfida delle ore 20:45. I gialloblù sono protagonisti fin qui di un campionato ben al di sopra delle aspettative, e con una vittoria oggi potrebbero conquistare una clamorosa sesta posizione di classifica. I bianconeri arrivano dal 3-0 interno con la Fiorentina e cercano i 3 punti per mantenere salda la prima posizione in graduatoria davanti alle più immediate inseguitrici, che sono Inter e Lazio.

Diretta Verona Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Pro Vercelli-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Fano-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Rieti-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Atletico Madrid-Granada (Liga) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo, tra le altre della 23a giornata di Serie A, Napoli-Lecce alle 15 e l’attesissimo derby della Scala Inter-Milan alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.