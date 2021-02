Ultime Notizie » Come vedere Verona Juventus Streaming » VERONA JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere l’anticipo di Serie A

Verona Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Tutto pronto per vedere Verona Juventus oggi sabato 27 febbraio 2021 alle ore 20:45 italiane: anticipo della 24a giornata di Serie A (4a giornata del girone di ritorno) che si giocherà allo Stadio Bentegodi di Verona.

Dopo aver ritrovato la vittoria nel match casalingo contro il Crotone, la Juventus va alla caccia di continuità a Verona nell’anticipo della 24. I bianconeri sono di scena sul complicato campo dell’ Hellas Verona, che ultimamente ha riservato molte insidie alla squadra campione d’Italia. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Juventus streaming e tv.

Verona Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Verona Juventus in diretta tv esclusiva su DAZN. Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell’app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-DAZN la partita sarà trasmessa anche su DAZN1 al 209.

Dove vedere Verona Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Verona Juventus in diretta streaming per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com): basterà munirsi dell’app sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, per poi selezionare l’evento desiderato dal palinsesto. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Verona Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della

Verona Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



navigazione.

Ancora lunga la lista degli indisponibili. Torna dalla squalifica Dimarco. Zaccagni e Barak a supporto di Lasagna. Infermeria ancora piena per Pirlo, non recupera Morata. Demiral al posto dello squalificato Danilo, tentazione Dragusin dall’inizio. In attacco Kulusevski al fianco di Ronaldo, Bernardeschi sta bene e spera nella maglia da titolare

⚽ Queste le probabili formazioni di Verona Juventus

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic.

Antonin Barak ha fornito un assist nell’ultima partita contro il Genoa e segnato un gol nella precedente contro il Parma: solo una volta il centrocampista del Verona ha fatto meglio in Serie A, quando ha partecipato ad almeno un gol per quattro gare di fila nel 2017 con l’Udinese.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

Squalificati: Danilo.

Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata.

Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette). L’attaccante della Juventus ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato.