Ultime Notizie » Come vedere Verona Juventus Streaming » Verona-Juventus Streaming TV info Roja Live, dove Diretta Gratis

Dove vedere Verona-Juventus Streaming Gratis. Match che chiude il turno infrasettimanale della 14a giornata di Serie A: la Vecchia Signora di Allegri visita il Verona allo stadio Bentegodi. Si gioca oggi giovedì 10 novembre alle ore 18:30 italiane prima di Lazio-Monza delle 20:45. Di seguito le informazioni per vedere Verona-Juventus streaming gratis e video live tv.

I bianconeri sono reduci da 4 vittorie consecutive, tra cui l’ultima nel derby d’Italia contro l’Inter. Tenendo conto dei risultati delle dirette avversarie in classifica, vincendo questa sera a Verona, la Juventus manterrebbe i 10 punti di distanza dalla capolista e imbattuto Napoli, scavalcando Inter Atalanta e Roma (in attesa del risultato dell’Olimpico).

Verona-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Verona, Ceccherini e Hien rientrano dalla squalifica e tornano al loro posto in difesa. Anche Dawidowicz torna a disposizione. In attacco Verdi e Kallon dovrebbero supportare Henry, ma restano valide anche le candidature di Hongla e Lasagna.

In casa Juve, “Perin domani gioca. Recuperati sicuri, ma non è detto che giochino, sono Paredes e Kean, Di Maria probabile che abbia mezz’ora nella gambe”. Così Allegi in conferenza. Vlahovic e McKennie ancora out. Dopo due convocazioni indisponibile anche Chiesa.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Veloso, Tameze, Doig; Lasagna, Henry. Allenatore Bocchetti. Squalificati: Magnani. Indisponibili: Coppola, Hrustic, Ilic, Piccoli, Faraoni.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Moise Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic, Chiesa.

Arbitro: Marco Di Bello, della Sezione AIA di Brindisi.

Dove vedere Verona-Juventus in TV

Verona-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili, e sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca di Verona-Juventus su DAZN avrà le voci della coppia Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Mentre su Sky, i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Martin Hongla del Verona finisce spesso sul taccuino dell’arbitro, avendo ricevuto cartellini gialli in due delle sue ultime tre presenze, ed è vicino alla squalifica. Arkadiusz Milik della Juventus ha fatto anche lui lo stesso nelle sue ultime tre partite, ma spera di fare notizia in positivo avendo segnato quattro gol nell’arco di tre scontri diretti contro il Verona in Serie A.

Verona-Juventus Streaming Gratis senza Roja Live



Verona-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky GO, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Arkadiusz Milik ha realizzato quattro gol in tre partite contro il Verona in Serie A, solo contro Parma e Bologna (cinque reti) ha fatto meglio nella competizione; contro i veneti ha trovato la sua ultima doppietta nel massimo campionato italiano, il 19 ottobre 2019 con la maglia del Napoli.

Alternative per guardare Verona-Juventus streaming online

Alternative per vedere Verona-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Verona-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio streaming, sono irregolari con la legge italiana.