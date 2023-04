Ultime Notizie » Campione d'Italia » Napoli-Salernitana Streaming Gratis info Roja Live Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Napoli-Salernitana Streaming Gratis. Partita valida per la 32a giornata di Serie A. Si gioca allo Stadio Maradona alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 30 aprile 2023. Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto oggi se batterà la Salernitana e la Lazio non vincerà contro l’Inter. Il derby campano è cruciale per la squadra di Luciano Spalletti, che ha vinto contro la Juve. Anche la Salernitana ha bisogno di vincere per la salvezza. Nell’incontro precedente tra le due squadre, il Napoli ha vinto per 2-0. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Salernitana streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Napoli ha migliorato le sue performance in casa contro le squadre della Campania, vincendo le ultime sei partite con un punteggio totale di 20-1. Inizialmente, la squadra aveva ottenuto solo tre vittorie nelle prime otto partite giocate in casa.

Napoli-Salernitana Streaming Live: ultime notizie formazioni

Spalletti recupera Simeone che andrà in panchina, ai box Mario Rui e Politano. Formazione tipo per gli azzurri. Dia al centro dell’attacco con Candreva e Kastanos a supporto sulla trequarti. A destra potrebbe iniziare Mazzocchi

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mario Rui, Politano.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore Sousa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Crngoj, Fazio, Valencia.

Napoli-Salernitana in TV, che canale?



Napoli-Salernitana diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Il Napoli potrebbe conquistare il titolo il 30 aprile, sei giornate prima della fine del campionato, stabilendo un nuovo record. Inoltre, se vincerà, sarà la prima volta in 33 anni, dal 29 aprile 1990, che il Napoli diventa campione d’Italia.

Napoli-Salernitana Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Napoli-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nell’era dei tre punti a vittoria, l’allenatore Sven-Göran Eriksson ha vinto il primo titolo dopo 424 partite, mentre Luciano Spalletti toccherà quota 553 gare (inclusi tavolini) per raggiungere questo traguardo. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Napoli-Salernitana Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Napoli-Salernitana. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

Due giocatori del Napoli, Giovanni Simeone e Victor Osimhen, hanno la migliore media minuti/gol tra tutti i giocatori della Serie A che hanno giocato almeno 500 minuti in stagione. Simeone ha una media di un gol ogni 86 minuti, mentre Osimhen ha una media di uno ogni 95 minuti. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.