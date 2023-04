Ultime Notizie » Alan Rickman » Buon compleanno Alan Rickman! Google Doodle di Oggi

L’odierno doodle celebra l’attore britannico Alan Rickman. Con una voce magnetica e profonda e un fascino senza fine, è famoso per le sue prestazioni magiche in film come Harry Potter e Die Hard. In questo giorno del 1987, Rickman ha brillato in Les Liaisons Dangereuses, un’opera teatrale di Broadway che ha segnato l’inizio della sua carriera.

Alan Rickman è nato il 21 febbraio 1946 a West London, Regno Unito. Un artista nato, Rickman ha sviluppato un interesse per diverse forme d’arte grazie all’incoraggiamento dei suoi insegnanti e della famiglia, specialmente nella recitazione. Dopo aver recitato in spettacoli scolastici, ha ottenuto una borsa di studio per perseguire questo interesse alla Latymer Upper School di Londra.

Dopo la scuola, Rickman ha studiato design grafico al Chelsea College of Art and Design e al Royal College of Art, poi ha fondato una compagnia di design con amici stretti, mentre frequentava il gruppo amatoriale Court Drama Club. A 26 anni, Rickman ha lasciato la sua compagnia per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione, e ha ottenuto un posto alla RADA, una delle scuole di recitazione più prestigiose del mondo.

Qualche anno dopo, è entrato nella Royal Shakespeare Company, dove ha recitato in The Tempest e Love’s Labour’s Lost. Nel 1985 ha conquistato il successo con il ruolo dell’antieroe Le Vicomte de Valmont nella commedia Les Liaisons Dangereuses.

Dopo essere stato nominato ai Tony per la sua performance, ha iniziato a ricevere offerte per recitare al cinema.

Nel 1988, Rickman ha interpretato il ruolo del criminale Hans Gruber nel film Die Hard. Il personaggio è oggi considerato uno dei cattivi più iconici nella storia del cinema. Il successo del film lo ha portato a recitare in ruoli simili in Robin Hood: Prince of Thieves. La sua carriera è continuata negli anni ’90 con ruoli in Sense and Sensibility (1995) e Rasputin: Dark Servant of Destiny (1996), per cui ha ricevuto un Emmy e un Golden Globe.

Nel 2001, Rickman ha recitato in Harry Potter e la pietra filosofale nel ruolo di Severus Piton, che gli ha rubato la scena. La sua interpretazione intimidatoria, spaventosa e accattivante lo ha visto recitare nei seguenti sette film di Harry Potter, diventando una sensazione internazionale.

Nella sua carriera, Rickman ha ricevuto numerose nomination e premi per la recitazione e ha anche diretto tre commedie e due film. È ricordato per i suoi ruoli iconici sul grande schermo, la sua filantropia e la sua natura gentile e sensibile fuori dal set.