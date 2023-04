Ultime Notizie » bologna » Bologna-Juventus Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV, info Roja Live Serie A

Dove vedere Bologna-Juventus Streaming Gratis. Partita valida per la 32a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 30 aprile 2023. La Juventus di Allegri gioca contro il Bologna per tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e l’eliminazione in Coppa Italia. La corsa per la Champions League è serrata e non ci sono più margini per errori. Allegri ha dichiarato che in questi momenti è importante lavorare per vincere e non discutere con i giocatori. Di Maria non giocherà ma Vlahovic è a disposizione dopo una settimana di lavoro differenziato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Bologna-Juventus streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: la Juventus ha subìto un solo gol dopo il 75° minuto in questa stagione (record basso in campionato).

Bologna-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Motta perde anche il giocatore Sansone, mentre Arnautovic non è stato convocato. Si potrebbe optare per il modulo 4-3-3 con Barrow come attaccante centrale e Orsolini-Ferguson ad affiancarlo. A sinistra, il ballottaggio sarà tra Kyriakopoulos e Cambiaso. Di Maria non sarà in campo a causa di un infortunio alla caviglia destra. Vlahovic sarà presente, ma è destinato a sedere in panchina. Allegri sta valutando il modulo 4-3-3, con Cuadrado sulla fascia destra, Milik affiancato da Chiesa e Kostic.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsonlini, Barrown, Ferguson. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Medel, Pyyhtia, Zirkzee. Indisponibili: Arnautovic, Bagnolini, Sansone, Soriano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dominguez, Ferguson, Kyriakopoulos, Skorupski.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Soulé; Milik. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Kostic, Paredes, Pogba, Miretti, Chiesa, Vlahovic. Indisponibili: Di Maria, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo.

Arbitro: Sozza (Seregno). Guardalinee: Preti e Yoshikawa. IV Uomo: Minelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Bologna-Juventus in TV, che canale?



Bologna-Juventus diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

L’attaccante Dusan Vlahovic ha segnato in ogni partita degli ultimi quattro incontri contro il Bologna in Serie A. Tuttavia, attualmente si trova in una serie di 10 partite senza segnare nel massimo campionato ed in passato non ha mai giocato più di qualche incontro senza realizzare un gol.

Bologna-Juventus Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Bologna-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Federico Chiesa ha realizzato sei reti in otto partite di Serie A contro il Bologna, superando tutte le altre squadre contro cui ha giocato nella competizione con almeno due gol in più. Il giocatore della Fiorentina sembra avere un rapporto particolarmente positivo con il Bologna. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Bologna-Juventus Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Bologna-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web di calcio online che non pagano i diritti televisivi per le partite sono contrari alla legge del nostro paese.

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha giocato otto volte contro la Juventus in Serie A senza mai segnare, ma ha fornito un assist. La Juventus è la squadra contro cui ha avuto meno successo nel segnare. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.