Dove vedere Juventus-Sporting Streaming Gratis. La Juventus giocherà contro lo Sporting alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 13 aprile 2023, presso lo stadio “Allianz Stadium” di Torino. Si tratta dell apartita di andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra portoghese ha eliminato l’Arsenal agli ottavi di finale e la Juventus ha eliminato Nantes e Friburgo nei turni precedenti. La vincente affronterà in semifinale Manchester United o Siviglia. L’unico precedente ufficiale tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2017/18 quando i bianconeri hanno vinto 2-1 in casa e pareggiato a Lisbona per 1-1.. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Sporting streaming gratis e diretta video tv.

Juventus-Sporting Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pogba ritorna tra i convocati e anche Vlahovic è a disposizione dopo essersi allenato col resto del gruppo nella rifinitura. Per l’attacco il tecnico bianconero pensa al tridente con Di Maria-Milik-Chiesa. Amorim dovrà rinunciare agli infortunati Bellerin e Paulinho: al posto dell’attaccante portoghese agirà il giovane Chermiti, affiancato da Edwards e Trincao. Squalificato Ugarte, in mezzo al campo spazio al giapponese Morita.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Sporting

JUVENTUS (3-5-1-1) – Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. Allenatore Allegri.

SPORTING (3-4-3) – Adan; St. Juste, Coates, Goncalo Inacio; Ricardo Esgaio, Pedro Goncalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore Ruben Amorim.

Ángel Di María della Juventus ha segnato quattro gol nella fase ad eliminazione diretta, due dei quali di testa. Pedro Gonçalves si è invece distinto segnando in trasferta sia nei play-off che negli ottavi di finale per lo Sporting Lisbona.

Juventus-Sporting in chiaro TV anche dall’estero con IPTV



La Juventus gioca l’andata dei quarti di finale dell’Europa League contro lo Sporting all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 13 aprile 2023. Diretta Juventus-Sporting tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Sporting Streaming Gratis in italiano



La partita verrà trasmessa anche su(per chi ha ancora l’abbonamento). Nel caso avete dato disdetta DAZN Sky potrete vedere la partita. Telecronaca DAZN con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, telecronaca Sky con Federico Zancan e Aldo Serena.

Juventus-Sporting streaming gratis sul sito di TV8 e per gli abbonati su Sky Go e DAZN, la cui app si potrà scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Alternativa Juventus-Sporting Streaming Gratis per vederla on-line invece di Rojadirecta



Alternative per vedere Juventus-Sporting non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.