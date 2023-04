Ultime Notizie » Pallavolo » La pallavolista Julia Ituma muore a 18 anni dopo essere caduta da una finestra

La notizia della morte di Julia Ituma, pallavolista italiana di soli 18 anni, ha scosso il mondo dello sport e della pallavolo questo giovedì.

Secondo l’agenzia ANSA, Ituma, che si trovava con i compagni dell’Igor Gorgonzola di Novara a Istanbul dopo aver disputato la partita di Volley Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul, sarebbe caduta da una finestra dell’hotel dove alloggiava la squadra.

L’Italia perde così una delle sue giovani perle del volley, che quest’anno aveva fatto il salto a Novara dal Club Italia dopo aver brillato nelle categorie inferiori della squadra italiana, con la quale si era proclamata campionessa del mondo U20 nel 2021, ha vinto l’oro europeo under 19 nel 2022 e con il quale ha vinto anche l’oro ai Giochi Olimpici della Gioventù.

Ancora non chiare le circostanze in cui è maturato il tragico evento. Contatti tra Federpallavolo, ambasciata italiana e Farnesina per ricostruire quanto è accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.