Dove vedere Sporting-Juventus Streaming Gratis. La Juventus si gioca la qualificazione alle semifinale in casa dello Sporting alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 20 aprile 2023, all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona (Portogallo). Si tratta della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League

La squadra portoghese vuole rimontare l’1-0 subito a Torino la settimana scorsa e ci crede tantissimo, visto che la prestazione della Juventus in queste ultime partite non è al top. Comunque l’ultima volta che la squadra di Lisbona ha vinto contro un’avversaria italiana è stata nel settembre 2011, battendo la Lazio in Europa League, e contro la Vecchia Signora non ha mai vinto. Di seguito le informazioni per vedere Sporting-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Sporting-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

A favore dei portoghesi una dato statistico: la Juventus non è riuscita a vincere le ultime due partite giocate in Portogallo contro squadre portoghesi nella Champions League. Nel 2020/21 ha perso contro il Porto e in questa stagione contro il Benfica.



L’apporto di Ángel Di María nelle competizioni europee della Juventus è stato fondamentale; il giocatore argentino ha partecipato a sette gol in sette partite (4 reti e 3 assist) e la squadra ha vinto il 57% delle gare in cui è stato presente. Senza di lui, invece, la percentuale di successi scende al 25% (1 vittoria su 4 partite).

⚽ Le probabili formazioni di Sporting-Juventus

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore Ruben Amorim. A disposizione in panchina: Paulo, Israel, Neto, Bellerin, Santos, Tanlongo, Essugo, Alexandropoulos, Rochinha, Gomes, Fatawu. Indisponibili: St Juste. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Paredes, Pogba, Miretti, Cuadrado, Kostic, Iling-Junior, Soulè, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno.

Arbitro: François Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni (Francia). IV uomo: Frappart (Francia). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Dieperink (Olanda).

Juan Cuadrado e Filip Kostic sono i soli giocatori della Juventus che hanno partecipato a tutte e undici le partite della squadra in questa stagione, sia in Europa League che in Champions League.

Sporting-Juventus in TV anche dall’estero con IPTV



Diretta Sporting-Juventus in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport

Sporting-Juventus Streaming Gratis in italiano



(252 del satellite). La partita verrà trasmessa anche su(per chi ha ancora l’abbonamento). Questa volta la partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Telecronaca DAZN con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, telecronaca Sky con Riccardo Gentile e con Giancarlo Marocchi.

Sporting-Juventus streaming gratis per gli abbonati su Sky Go e DAZN, la cui app si potrà scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Alternativa Sporting-Juventus Streaming Gratis per vederla on-line invece di Rojadirecta



Alternative per vedere Sporting-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. La Juventus ha fallito l’accesso alle semifinali in due occasioni recenti, in cui ha disputato le partite dei quarti di finale in competizioni europee (contro l’Ajax nella stagione 2018/19 e contro il Real Madrid nella stagione 2017/18, entrambe in Champions League), dopo aver superato questa fase nelle tre volte precedenti.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.