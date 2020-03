Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal e tutte le altre di oggi 8 marzo 2020 (festa della donna) con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

12:00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Diretta Parma-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Pairetto. Al Tardini va in scena uno dei tanti derby emiliani del nostro campionato, quello tra Parma e SPAL, 26esima giornata di Serie A: si gioca a porte chiuse. I ducali tornano in campo dopo il rinvio del match in casa del Torino e riprendono la corsa al sesto posto in classifica. Situazione al limite del compromesso invece per la compagine di Ferrara, uscita prevedibilmente sconfitta dal match casalingo contro la Juventus e oramai con tanti, tantissimi punti da recuperare sulla quota salvezza.

Diretta Parma Spal con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

14:00 Valladolid-Athletic (Liga) – Dazn.

14:30 Sampdoria-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Mezzolara-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Grumentum-Foggia (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Corigliano Calabro-Palermo (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Lucchese-Prato (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Sampdoria-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Milan-Genoa (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Doveri. I rossoneri vengono dal pareggio di Firenze subito in rimonta, che ha lasciato non pochi strascichi polemici in casa rossonera, e cercano i 3 punti per rimanere attaccati alla sesta posizione di classifica. Vogliono vincere anche i liguri, che nello scorso turno di campionato si sono inchinati a Marassi al cospetto della Lazio, rimanendo così in terzultima posizione di classifica a quota 22 punti.

Diretta Milan Genoa con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Virtus Entella-Ascoli (Serie B) – Dazn.

15:00 Juve Stabia-Spezia (Serie B) – Dazn.

15:00 Chelsea-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 St Etienne-Bordeaux (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Monopoli-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Bisceglie-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Picerno-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Bayern-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Levante-Granada (Liga) – Dazn.

17:00 Rennes-Montpellier (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Diretta Manchester United-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Il derby tra Manchester City e Manchester United chiude il programma domenicale della 29esima giornata di Premier league. I Red devils cercano i 3 punti per non perdere terreno dalla quarta posizione di classifica e non dover abdicare alla lotta per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Mentre i Citizens, forti della conquista della League Cup, vogliono la vittoria per non rinunciare al sogno di una quasi impossibile rimonta sulla capolista Liverpool.

Diretta Manchester United Manchester City sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

17:30 Cavese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Sicula Leonzio-Rende (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Viterbese-Rieti (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Avellino-Ternana (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Teramo-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Udinese-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:30 Villarreal-Leganes (Liga) – Dazn e Dazn1.

20:00 Gent-Charleroi (Jupiler League) – Sportitalia.

20:45 Diretta Juventus-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Guida. Il Derby d’Italia Juventus Inter chiude il programma domenicale della 26esima giornata di Serie A, con un match che dirà molto sul resto del campionato delle due compagini. I pluricampioni d’Italia in carica vengono dalla vittoria della scorsa settimana sul campo della SPAL, 1-2 il finale, e grazie al rinvio della partita tra Inter e Sampdoria hanno visto il vantaggio aumentare a 6 punti sui nerazzurri di Conte, i quali sono obbligati a espugnare Torino per rimanere in corsa per il titolo.

Diretta Juventus Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Benevento-Pescara (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Betis-Real Madrid (Liga) – Dazn.

21:00 Lilla-Lione (Ligue 1) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Sassuolo-Brescia a Chievo-Cosenza.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo Sassuolo-Brescia di Serie A alle 18:30 e Chievo-Cosenza di Serie B alle ore 21:00. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.