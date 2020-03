Balotelli sul Coronavirus: "Smettete di scherzare, svegliati!"

Mario Balotelli mostra tutta la sua indignazione sul fatto di non interrompere il campionato di calcio di Serie A nel bel mezzo di una grave emergenza Coronavirus Covid-19: “Con la Salute non si scherza!”.BALOTELLI MOSTRA LA SUA INDignAZIONE: “LA SALUTE NON È GIOCATA”

“Perché tutto questo? Per divertire qualcuno? O per non perdere soldi? Smettete di scherzare, svegliati! Con la Salute non si scherza!”.

Mario Balotelli ha fortemente criticato questa domenica su Instagram la decisione di giocare le partite di Serie A, nonostante la diffusione del nuovo coronavirus che ha già causato

In un video pubblicato nei social network, l’attaccante italiano del Brescia, la cui partita contro il Sassuolo è in programma lunedì, ha risposto ai suoi follower: “Smettete di scrivere sciocchezze come ‘voi calciatori siete protetti’. Cosa cambia giocare o no? A porte chiuse non ti succederà niente! Sono solo sciocchezze”.

“Amo il calcio più di voi, ma giocare significa viaggiare in autobus, treno, aereo, dormire in un hotel, essere in contatto con altre persone fuori dal club. Non vedo più i miei figli per questo maledetto coronavirus che, come sapete, vivono in Lombardia. È già angosciante e abbastanza triste per me … “, ha aggiunto l’attaccante.