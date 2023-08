Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Frosinone-Napoli Streaming, Inter-Monza Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Udinese-Juve

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi sabato 19 agosto 2023. Inzia la Seria A con Frosinone-Napoli, Empoli-Verona, Inter-Monza e Genoa-Fiorentina. In evidenza anche la Serie B con Ternana-Sampdoria su tutte. In Europa occhi puntati su Almeria-Real Madrid (Liga), Tottenham-Manchester United (Premier League) e Borussia D-Colonia (Bundesliga). Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

02:00 Boca Juniors-Platense (Campionato Argentino) – Sportitalia, Onefootball e Mola

15:30 Leverkusen-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Action

16:00 Liverpool-Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Summer

16:00 Wolverhampton-Brighton (Premier League) – Sky Sport Calcio

16:30 Excelsior-Ajax (Eredivisie) – Mola

17:00 Real Sociedad-Celta (Liga) – Dazn

18:30 Zona Serie A – Dazn

18:30 Diretta Frosinone-Napoli Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

Il Napoli, campione in carica, inizia la sua avventura verso la difesa del titolo di Serie A affrontando il Frosinone, squadra appena promosssa. Nell’ultima partita tra le due squadre in Serie A, nell’aprile 2019, il Napoli ha vinto 2-0 in trasferta, con gol di Mertens e Younes. Frosinone-Napoli Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:30 Empoli-Verona (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 215 Sky)

18:30 Tottenham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Summer e Sky Sport 4K

18:30 Borussia D-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Calcio

18:45 Vitesse-Psv (Eredivisie) – Mola

19:30 Almeria-Real Madrid (Liga) – Dazn

20:30 Zona Gol Serie B – Dazn

20:30 Diretta Gol Serie B – Sky Sport (Canale 252)

20:30 Ternana-Sampdoria (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254), Onefootball e Helbiz

20:30 Cosenza-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 255), Onefootball e Helbiz

20:30 Cremonese-Catanzaro (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 256), Onefootball e Helbiz

20:45

20:45 Diretta Inter-Monza Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

Zona Serie A – Dazn

Questa sera l’Inter proverà a iniziare la quinta stagione consecutiva di Serie A con una vittoria: vittima predestinata il Monza. Attenzione però, perchè nell’ultima stagione, il Monza ha vinto 1-0 in trasferta, grazie al gol di Luca Caldirola al minuto 78. Inter-Monza Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn, Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

20:45 Genoa-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

21:00 Manchester City-Newcastle (Premier League) – Sky Sport (Canale 253)

21:00 Tolosa-Psg (Ligue 1) – Sky Sport (Canale 258)

21:00 San Paolo-Botafogo (Brasileirao) – Onefootball e Mola

21:30 Osasuna-Athletic (Liga) – Dazn

23:30 Cuiaba-Palmeiras (Brasileirao) – Onefootball e Mola

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.