DIRETTA SERIE A – Clamorosa sconfitta, la terza consecutiva in campionato, per l’Inter di Inzaghi che è stata sottomessa da un bel Monza: il gol partita è stato deciso da Caldirola di testa al 78′. Tre punti d’oro per gli uomini allenati da Palladino che agganciano il Torino a quota 38 punti, mentre per i nerazzurri, quinti in classifica, restando fermi a 51 punti, vedono allontanarsi il Milan (53 dopo il pareggio in casa del Bologna 1-1) e regalano la possibilità all’Atalanta (sesta con 48 punti e una partita da giocare) di avvicinarsi pericolosamente.

L’Inter ha perso tre partite casalinghe consecutive senza segnare in ciascuna gara per la prima volta in assoluto in Serie A .

. Il Monza ha evitato la sconfitta nelle ultime 6 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 31 ottobre 2022 contro il Bologna (sconfitta 1-2).

Caldirola ha segnato il suo primo gol in questa stagione di Serie A.

Il Monza ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 3 partite esterne di Serie A.

Il Monza nel primo tempo non aveva effettuato un solo tiro nello specchio della porta dell’Inter.

Questo derby lombardo sarà il terzo anticipo della 30a giornata di Serie A: si gioca allo stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro (Milano) alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 15 aprile 2023 dopo Bologna-Milan delle 15 e Napoli-Verona delle 18.

La squadra guidata da Simone Inzaghi, i cui colori sono il nero e l’azzurro, ha vinto contro il Benfica (2-0) nell’andata dei quarti di Champions League, ma ha bisogno di una vittoria anche nel campionato italiano dove, nelle ultime 4 partite ha raccolto tre sconfitte (Spezia, Juventus e Fiorentina) e un pareggio (Salernitana). L’allenatore Simone Inzaghi ha criticato il “calendario folle” che ha portato la squadra a giocare quattro partite in 11 giorni. Tuttavia, l’Inter dovrà riorganizzarsi velocemente se vuole raggiungere le prime quattro posizioni del campionato.

Martínez potrebbe segnare 15 reti per la terza volta consecutiva, un traguardo precedentemente raggiunto da Icardi per quattro stagioni consecutive. All’andata è terminata 2-2, con l’ex Caldirola che ha pareggiato di testa nel finale. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Monza in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: L’Inter è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro avversarie neopromosse: 24 vittorie e quattro pareggi, con ben 78 reti realizzate (2,8 di media a match).

Inter-Monza Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Milan Calhanoglu è recuperato ma dovrebbe partire in panchina, mentre Skriniar è ancora infortunato. In difesa spazio per de Vrij e D’Ambrosio (turno di riposo per Darmian e Acerbi). In regia ancora Brozovic dal 1′ e anche Barella, mentre Gaglairdini potrebbe far rifiatare Mkhitaryan. Sulle fasce Dumfries e Gosens, che potrebbe essere preferito a Dimarco a sinistra, mentre davanti ci sarà Lukaku in coppia con Correa. In casa Inter Petagna dovrebbe affiancare Caprari in attacco con Sensi alle loro spalle. Sulle fasce ci saranno Ciurria e Carlos Augusto e in mezzo al campo Rovella. In difesa aperto il ballottaggio Marlon-Caldirola per completare il terzetto con Izzo e Pablo Marì.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. In panchina: Handanovic, Cordaz, Darmian, Acerbi, Calhanoglu, Bellanova, Dimarco, Gagliardini, Asllani, Carboni, Martinez, Dzeko.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. Allenatore Palladino. In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Valoti, Colpani, Gytkjaer, Mota Carvalho, Vignato.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Vecchi-M Rossi. IV Uomo: Rutella. VAR: Valeri. Assistente VAR: Paganessi.

Inter-Monza diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Lautaro Martínez, attualmente con 14 reti, potrebbe segnare la sua 15ª per la terza volta consecutiva. L’ultimo giocatore dell’Inter ad aver fatto lo stesso è stato Mauro Icardi, che vi è riuscito per quattro stagioni consecutive dal 2014 al 2018.

La partita Inter-Monza sarà trasmessa in streaming gratuitamente per gli utenti abbonati a DAZN (collegamento www.dazn.it) e Sky Go.

