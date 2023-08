Ultime Notizie » allenatore » Buon viaggio Carlo Mazzone, storico allenatore italiano, aveva 86 anni

CALCIO IN LUTTO – Carlo Mazzone, celebre allenatore di calcio italiano, è morto all’età di 86 anni. Mazzone è noto per essere il recordman di panchine in Serie A, con 792 partite da tecnico. Ha allenato 12 diverse squadre italiane, tra cui Roma, Fiorentina, Napoli e Cagliari. Da giovane, è stato un calciatore della Roma e ha giocato per l’Ascoli per quasi dieci stagioni. Successivamente, ha iniziato la sua carriera da allenatore nell’Ascoli e ha dedicato tutta la sua vita al calcio.

La corsa più bella della Serie A. Addio Carlo #Mazzone pic.twitter.com/CNbv1QwBNJ — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) August 19, 2023

La tribuna est dello Stadio Cino e Lillo del Duca ad Ascoli è stata intitolata a suo nome nel 2019.