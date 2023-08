Dove vedere Frosinone-Napoli Streaming Gratis. Partita valida per la 1a giornata di Serie A 2023-2024. Il Napoli, vincitore dell’ultimo Scudetto, affronta il Frosinone nella prima partita della stagione. Nell’ultimo scontro tra le due squadre, il Napoli ha vinto 2-0, mentre in totale il Napoli ha vinto 4 volte consecutive contro il Frosinone. Victor Osimhen ha segnato 26 gol nella scorsa stagione, diventando uno dei migliori cannonieri del campionato. Samuele Mulattieri, miglior marcatore del Frosinone nella passata stagione di Serie B, ha lasciato la squadra per un trasferimento al Sassuolo. Il Frosinone ha avuto buoni risultati in casa nella stagione precedente, mentre il Napoli ha avuto un buon rendimento in trasferta.

A che ora gioca il Napoli oggi

Fischio d’inizio di Frosinone-Napoli alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 19 agosto 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Frosinone-Napoli streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: nella stagione 2022/23, il Napoli ha vinto tutte e 13 le partite in cui Khvicha Kvaratskhelia ha segnato e oggi non gioca.

Frosinone-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Frosinone – Tre ballottaggi per mister Di Francesco in vista del debutto contro il Napoli: Gelli favorito su Brescianini a centrocampo. mentre Borrelli e Caso sono in vantaggio su Cuni e Kvernadze. In casa Napoli – Olivera in leggero vantaggio su Mario Rui per la corsia sinistra. Garcia dovrà rinunciare a Kvaratskhelia, fermo per un affaticamento, al suo posto potrebbe agire Raspadori con Politano sull’altro lato a dare supporto a Osimhen. Recuperato Anguissa.

⚽ Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso. Allenatore Di Francesco. A disposizione in panchina: Cerofolini, Palmisani, Szyminski, Macej, Pahic, Garritano, Barrenechea, Brescianini, Haoudi, Kvernadze, Borrelli, Bidaoui. Indisponibili: Kalaj, Lulic. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Russo, Zerbin, Lozano, Simeone. Indisponibili: Gaetano, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno

Arbitro: Marcenaro di Genova. Assistenti: Cecconi e Bercigli. Quarto uomo: La Penna. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Serra.

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto al debutto stagionale in campionato in 10 delle ultime 11 edizioni di Serie A – unica eccezione nel periodo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta interna per 0-1 contro l’Udinese).

Frosinone-Napoli in TV, che canale?



Frosinone-Napoli diretta tv con DAZN. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” (canale 214) seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Il Napoli è imbattuto all’esordio stagionale in Serie A contro squadre neopromosse (13V, 4N): l’ultimo di questi match è stato il 2-0 contro il Venezia nell’agosto 2021.

Frosinone-Napoli Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Frosinone-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite alla 1ª giornata di Serie A, già striscia record per i partenopei nel primo match stagionale nel massimo campionato.

Alternative per vedere Frosinone-Napoli Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Frosinone-Napoli. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.