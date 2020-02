Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Milan, Napoli-Lecce, Spal-Sassuolo, e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

10:00 Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Torino-Genoa (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:00 Espanyol-Maiorca (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Spal-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Giacomelli. Situazione critica per i ferraresi, reduci dalla disfatta dell’olimpico al cospetto della Lazio, 5-1 il finale, e ultimi in classifica con 15 punti insieme al Brescia, a 5 di ritardo dal quartultimo posto al momento occupato dal Lecce. Neroverdi invece ancora in festa dopo lo spettacolare 4-2 della scorsa giornata ai danni della Roma, che ha consentito loro di salire a quota 26 punti, 13esimo posto in classifica.

Diretta Spal Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

14:00 Real Sociedad-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

14:30 Mantova-Forlì (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Taranto-Foggia (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Cittanovese-Palermo (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Recanatese-Giulianova (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Napoli-Lecce (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Giua. I partenopei sembrano essersi ritrovati sotto la guida di Gennaro Gattuso e vengono dal 2-4 di Marassi grazie al quale sono saliti a 30 punti in classifica. Giornata da ricordare anche per i salentini quella ultima giocata, dopo la vittoria casalinga per 4-0 sul Torino, che ha consentito ai ragazzi di Liverani di raggiungere 19 punti e allungare così sulla terzultima posizione di classifica.

Diretta Napoli Lecce sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Genoa-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Brescia-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Pisa-Chievo (Serie B) – DAZN

15:00 Virtus Entella-Pescara (Serie B) – DAZN

15:00 Montpellier-St Etienne (Ligue 1) – DAZN

15:00 Sheffield United-Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Juventus U23-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Gozzano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pianese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Vicenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Reggiana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Casertana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Rende-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sicula Leonzio-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Picerno-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Osasuna-Real Madrid (Liga) – DAZN

17:00 Strasburgo-Reims (Ligue 1) – DAZN

17:30 Manchester City-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Arezzo-Como (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Siena-Monza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Lecco-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Padova (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ravenna-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Gubbio-Rimini (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Arzignano-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Francavilla-Avellno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Monopoli-Bari (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Viterbese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Parma-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Di Bello. I ducali vengono dal buon pareggio di Cagliari, 2-2 il finale, e con i loro 32 punti sono in piena lizza per la corsa al sesto posto in graduatoria; i biancocelesti, dal canto loro, tornano in campo dopo il mezzo passo falso casalingo nel recupero col Verona di metà settimana, che ha rallentato la corsa di Immobile e compagni al secondo posto dietro la Juventus.

Diretta Parma Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Bayern-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Celta-Siviglia (Liga) – DAZN.

20:45 Diretta Inter-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Maresca. Si chiude col derby della Madonnina il programma della 23a giornata di Serie A. A San Siro si incontrano infatti Inter e Milan, in un match fondamentale per entrambe le compagini in campo. I nerazzurri, a 3 in classifica dalla capolista Juventus, vogliono il bottino pieno per continuare la corsa con i campioni d’Italia in carica e con la Lazio per la conquista dello scudetto. I rossoneri riprendono la lotta per un posto in Europa il prossimo anno dopo l’1-1 casalingo col Verona.

Diretta Inter Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Cosenza-Benevento (Serie B) – DAZN

21:00 Paris SG-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Betis-Barcellona (Liga) – DAZN.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere in settimana evidenziamo le partite di andata delle semifinali di Coppa Italia: Inter-Napoli alle 20:45 di mercoledì 12 febbraio e Milan-Juventus delle ore 20:45 di giovedì 13 febbraio. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.