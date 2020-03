Parma Spal Streaming Gratis e Diretta TV – Parma Spal partita valida per il recupero della 26a giornata di Serie A. Si gioca oggi 8 marzo alle ore 12:30, si gioca a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Al Tardini va in scena uno dei tanti derby emiliani del nostro campionato, quello tra Parma e SPAL. I ducali tornano in campo dopo il rinvio del match in casa del Torino e riprendono la corsa al sesto posto in classifica. Situazione al limite del compromesso invece per la compagine di Ferrara, uscita prevedibilmente sconfitta dal match casalingo contro la Juventus e oramai con tanti, tantissimi punti da recuperare sulla quota salvezza.

Dove vedere Parma Spal Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Parma Spal in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Parma Spal in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Parma Spal non viene trasmessa in chiaro.

Probabili formazioni Parma Spal:



Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Indisponibili: Scozzarella, Barillà, Laurini, Sepe, Inglese, Hernani. Squalificati: nessuno.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Zukanovic; Castro, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Petagna, Floccari. All. Di Biagio. Indisponibili: Di Francesco, Dabo. Squalificati: nessuno.