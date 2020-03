"Ho trovato il Santo Graal": scoperto raro manoscritto di Isaac Newton.

Un raro manoscritto di “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (“Principi matematici della filosofia naturale”, in latino), l’opera principale del fisico inglese Isaac Newton, pubblicato nel 1687, è apparso tra gli scaffali della biblioteca del patrimonio pubblico Fesch de Ajaccio, in Corsica (Francia).

L’autore del ritrovamento, Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, direttrice della conservazione della biblioteca, stava studiando un indice del fondatore della biblioteca, Lucien Bonaparte – uno dei fratelli di Napoleone – quando ha trovato una copia della prima edizione del libro di Newton, in cui sono esposte le sue tre leggi del movimento e che è diventato la base della fisica moderna.

“Ho trovato il Santo Graal nella stanza principale, nascosto sugli scaffali superiori”, ha raccontato Schirinsky-Schikhmatoff.

“La copertina ha un piccolo danno, ma al suo interno è in ottime condizioni”, ha aggiunto la biblioteca in riferimento a un’opera che elenca come “la pietra angolare della matematica moderna”.

Ispirato alla caduta di una mela da un albero nel suo giardino, situato a Grantham (Lincolnshire, Inghilterra), Newton elaborò le leggi classiche della gravitazione universale, del movimento e dell’ottica.

Le traduzioni in inglese sono state pubblicate in seguito, ma le edizioni originali hanno un grande valore tra i collezionisti. In effetti, poco più di tre anni fa un’edizione latina di questo libro è stata messa all’asta a New York per 3,7 milioni di dollari.

Non è la prima scoperta fatta da Schirinsky-Schikhmatoff. Nel 2018 scoprì l’opera “Thesaurum Hyeroglyphicorum”, uno studio sui geroglifici egiziani del 1610, duecento anni prima che Jean-François Champollion riuscisse a decifrare parti della Stele di Rosetta.