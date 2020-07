Parma Atalanta streaming video e diretta tv oggi martedì 28 luglio 2020 alle ore 19:30 per la 37a giornata del campionato di calcio di Serie A, la penultima prima della fine di questa travagliata stagione. I ducali vengono dalla vittoria di Brescia, 1-2 il finale, grazie al quale sono saliti a quota 46 in classifica avviandosi così verso la conclusione di un torneo più che positivo. I bergamaschi invece sono reduci dall’1-1 di San Siro con il Milan e cercano la vittoria per continuare a sognare il secondo posto finale, un traguardo storico per la società di Bergamo. Andiamo a scoprire dove vedere Parma Atalanta streaming e diretta tv.

Parma Atalanta streaming live: ultime notizie formazioni.

Formazione Parma. D’Aversa ritrova Bruno Alves al centro della difesa e Gagliolo sull’out sinistro. In mezzo al campo Brugman rientra dalla squalifica: gli fa spazio Barillà. Conferma per Caprari in attacco.

Formazione Atalanta. Dopo l’ottima prova contro il Milan, Sutalo partirà dall’inizio al posto dello squalificato Toloi. Al centro della difesa Palomino al posto di Caldara. Centrocampo confermato, Pasalic al posto di Malinovskyi con Gomez alle spalle di Zapata.

Queste le probabili formazioni di Parma Atalanta:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella, Grassi.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Toloi. Indisponibili: Ilicic.

Dove vedere diretta Parma Atalanta streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Parma Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky.

Parma Atalanta streaming con l’app di DAZN (link https://www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Le alternative per vedere il match Parma Atalanta online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Parma Atalanta.

Parma Atalanta Streaming: tutto quello che c’è da sapere prima della diretta tv.

Sono 39 le sfide tra Parma e Atalanta in Serie A: per i ducali 14 successi, 13 pareggi e 12 sconfitte. Nelle ultime tre partite di campionato contro il Parma, l’Atalanta ha ottenuto tre successi, realizzando ben 11 reti. Nelle precedenti tre sfide aveva segnato solo un gol. Sono 19 le sfide tra Parma e Atalanta in casa dei ducali in Serie A: il bilancio si compone di nove vittorie interne, sette pareggi e tre successi esterni. Nelle ultime sette trasferte contro il Parma in Serie A, l’Atalanta ha alternato una partita con almeno due gol segnati a una senza reti: vittoria bergamasca per 3-1 nella più recente. L’Atalanta è solo la quarta squadra nella storia della Serie A che, nonostante abbia segnato più di 95 gol, non termina il campionato in prima posizione in classifica, dopo l’Inter (99 reti nel 1949/50, 107 nel 1950/51), il Milan (118 reti nel 1949/50) e la Juventus (103 reti nel 1950/51).

L’Atalanta ha realizzato meno di due gol in tre delle ultime quattro gare esterne, tante volte quante in tutte le precedenti 14 trasferte di questo campionato. Il Parma ha realizzato le ultime due reti casalinghe su rigore, tante quante nelle precedenti 31 marcature interne in Serie A. Il fantasista del Parma – ex della partita – Dejan Kulusevski è a quota nove gol in questo campionato e può diventare il primo straniero ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A prima dei 21 anni a partire da Mauro Icardi ed Erik Lamela, nel 2013. Luis Muriel e Duvan Zapata hanno entrambi segnato 18 reti: l’ultima squadra capace di portare due giocatori a quota 20 gol in un singolo campionato di Serie A è stata la Juventus nel 2007/08 (Del Piero e Trezeguet), in precedenza ci erano riuscite 14 squadre, ma tra il 1931 e il 1960. Dopo essere rimasto a secco nelle sue prime due gare al Tardini, Duván Zapata ha realizzato una doppietta nell’ultima gara esterna contro il Parma in Serie A, nella vittoria dell’Atalanta della scorsa stagione sul campo dei crociati (3-1, marzo 2019).