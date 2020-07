Parma Napoli Live Streaming e Diretta TV sui canali digitali. Partita di calcio che inizia alle 19:30 di oggi mercoledì 22 luglio 2020 ed è valida per la 35a giornata di Serie A. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Parma Napoli streaming.

Parma Napoli è una sfida alla quale gli emiliani arrivano dopo l’ennesima delusione di questo periodo, il 2-3 casalingo subito in rimonta per mano della Sampdoria e a 4 partite dalla fine vantano 11 punti di margine sul Lecce terzultimo. Vittoria in extremis per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che domenica scorsa hanno regolato 2-1 l’Udinese con un gol in pieno recupero, rimanendo così attaccati al Milan a quota 56 punti, 2 in meno rispetto alla Roma.

Parma Napoli streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

D’Aversa ritrova Darmian e Grassi dopo la squalifica. In attacco Cornelius in dubbio, scalpita Inglese. Con Milik squalificato e Mertens acciaccato, Gattuso dovrebbe dare spazio a Lozano come punta centrale. Ai suoi lati Politano e Insigne. In porta Meret.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cornelius, Scozzarella, Kucka, Bruno Alves, Gagliolo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Milik. Indisponibili: Mertens, Younes.

Parma Napoli Streaming Online: dove vedere Diretta Live Tv gratis.



Parma Napoli in diretta tv a partire dalle ore 19:30 di oggi

con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.è illegale.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con DAZN. E’ un servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Online su Now TV per tutti (per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC). Parma Napoli non viene trasmessa in chiaro.

Come guardare Parma Napoli streaming gratis senza Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Parma Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming.