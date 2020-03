Milan Genoa Streaming Gratis e Diretta TV – Milan Genoa partita valida per il recupero della 26a giornata di Serie A. Si gioca oggi 8 marzo alle ore 15:00, si gioca a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. I rossoneri vengono dal pareggio di Firenze subito in rimonta, che ha lasciato non pochi strascichi polemici in casa rossonera, e cercano i 3 punti per rimanere attaccati alla sesta posizione di classifica. Vogliono vincere anche i liguri, che nello scorso turno di campionato si sono inchinati a Marassi al cospetto della Lazio, rimanendo così in terzultima posizione di classifica a quota 22 punti. Il Milan è imbattuto da sei sfide di Serie A contro il Genoa (e in quattro di queste non ha subito gol), dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V) di campionato.

Dove vedere Milan Genoa Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Milan Genoa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan Genoa in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Genoa non viene trasmessa in chiaro.

Milan Genoa: probabili formazioni.



Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Pioli. Indisponibili: Duarte, Krunic, G Donnarumma. Squalificati: nessuno.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pandev, Sanabria. All. Nicola. Indisponibili: Lerager, Pajac, Ghiglione, Radovanovic, Sturaro. Squalificati: nessuno.