Dove vedere Milan-Genoa Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 15 aprile 2022 alle ore 21:00 italiane per la 33a giornata di Serie A 2021-22.

Sei giornate alla fine del campionato: 18 punti in palio. Prima dell’inizio di questo turno, il Milan conduce la classifica con 68 punti, due in più dell’Inter che tra pochi giorni recupererà il match contro il Bologna. Per poter mantenere a distanza le inseguitrici (il Napoli ha 66 punti dopo 32 partte), questa sera i rossoneri, davanti ai 70 mila di San Siro, devono tornare a vincere dopo due pareggi senza reti consecutivi, prima in casa conl Bologna e poi a Torino contro i Granata.

Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (2N, 1P), che in questo momento occupa la penultima posizione con 22 punti e arriva da due sconfitte consecutive, dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti contro il Grifone nel torneo (1V). Di seguito le informazioni per vedere Milan-Genoa streaming gratis e diretta tv.

Júnior Messias del Milan ha segnato una doppietta facendo gol in entrambi i tempi durante lo scontro diretto inverso all’inizio di dicembre, mentre Mattia Destro del Genoa ha segnato sei dei suoi nove gol stagionali in campionato dopo il 50° minuto di gioco.

⚽ Dove vedere Milan-Genoa Diretta invece di Rojadirecta TV

Milan-Genoa diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

⚽ Milan-Genoa Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Il primo dei 17 gol di Theo Hernández in Serie A è arrivato proprio contro il Genoa, il 5 ottobre 2019. Il classe ‘97 è l’unico difensore ad aver già preso parte a 10 gol in questo campionato (quattro reti e sei assist).

Milan-Genoa Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli: “Il sostegno dei tifosi credo che siano un’arma in più. Ci danno un’energia costante e continua e dobbiamo approfittarne, avremo bisogno anche di questo per fare bene fino alla fine. Giusto credere allo Scudetto, perché siamo forti e consapevoli dei nostri mezzi”.

Pioli continua dicendo che “la squadra sta giocando un calcio energico, cercando di dominare le partite. Non siamo in testa per fortuna e non abbiamo perso punti per sfortuna ma perché ci è mancata qualcosa. Dobbiamo fare l’ultimo step per passare da competitivi a vincenti, un ultimo sforzo da fare tutti insieme ma sono sicuro che ci giocheremo le nostre carte da qui fino alla fine, concentrati e motivati”.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Genoa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Castillejo, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli, Diaz.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Bottegoni e Vecchi. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Orsato. Assistente VAR: Passeri.

Mattia Destro, che ha collezionato 15 presenze, condite da tre reti, con la maglia del Milan in Serie A tra febbraio e maggio 2015, ha realizzato cinque gol contro i rossoneri nel torneo. Più nel dettaglio, il classe ‘91 potrebbe diventare solo il quarto giocatore a segnare in ben quattro presenze di fila contro i rossoneri in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Diego Milito nel 2010, Antonio Di Natale nel 2011 e Romelu Lukaku nel 2021.

Alternativa Online per vedere Milan-Genoa Streaming Gratis

Alternative per vedere Milan-Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Mattia Destro, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe diventare il primo giocatore del Genoa ad andare in doppia cifra di gol in due stagioni di Serie A di fila a partire da Tomas Skuhravy (tre, tra il 1990/91 e il 1992/93). L’attaccante italiano ha però segnato un solo gol nei suoi ultimi 10 match di campionato (v Salernitana il 13 febbraio).

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.